少輔院爆霸凌 老鳥要新生打手槍給他看被判刑6月

彰化少年輔育院李姓學員2020年間命令二名剛入院的新學員「打手槍」（手淫）給他看，兩名新學員因為怕日後被資深又體型壯碩的李生打，不敢不從，其後少輔院老師得知報警處理，李生又辯稱，他只是開玩笑，沒有脅迫，彰化地方法院依強制猥褻罪，將李生判刑6月，如易科罰金，罰18萬元罰鍰。

判決書指出，法務部矯正署彰化少年輔育院（去年已改制為勵志中學）的李生2020年間見對面舍房入住了二名新學員甲男、乙男，先以聊天為由，隔著走廊窗戶，命乙男爬上床鋪上鋪，再命甲男爬上床鋪對乙男手淫，兩名新學員一開始拒絕，李生卻說「如果不打手槍就要揍人」，兩人因怕被打，只好照做，由甲男對乙男做猥褻行為。

輔育院老師自學員輾轉得知後，報警處理，李生坦承有叫甲男幫乙男打手槍，卻又辯稱，「我是隔著窗子叫他們打手槍，他們笑笑的就打手槍，沒有說不願意，就打手槍給我看」，並稱當時只是好玩而已，是開玩笑，沒有強制要他們做。

不過乙男說，他有跟李生說不要，但李生仍硬要叫甲男上來他的床位，一直逼他和甲男，他雖有很認真說不要，但李生的口氣讓他覺得被逼迫，他們會害怕。

甲男也說，李生說如果他不幫乙男打手槍，就要打他，一開始他有拒絕，但他會害怕，李生還對乙男說「如果不讓我打，他明天去教室就死定了…」，那時他們剛進少輔院會害怕。

由於李生是舊學員，從國中時期就在田徑班練短跑、跳遠，進入輔育院後每天做伏地挺身2百多下，水桶裝水，可以單手或雙手舉水桶大約1百多下，的確體型壯碩，會讓新學員害怕。