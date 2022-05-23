資本額逾億大廠繳不出41萬罰款 執行署一個動作達陣

太陽能產業因大廠頻傳倒閉陷入困境，屏東科技產業園區一家生產太陽能電池的大廠，因持有3450公斤氰化鉀等毒性物質，未按月申報遭屏東縣政府開罰，詎料資本額逾億元大廠，關廠後竟連41萬餘元罰款也無法繳納。法務部行政執行署屏東分署派承辦書記官叩門訪查，總算讓負責人繳清積欠近6年罰款。

屏東分署指出，該家太陽能大廠是於2016年停工，廠內3450公斤氰化鉀等毒性物質，依規定須按月申報持有數量，但同年8月起即未申報，遭屏東縣府環保局開罰6萬6000元，此外因未依規定完成土壤汙染評估調查及檢測資料，關廠前大量解雇勞工也未在60日前提出計畫書，陸續遭縣府開罰。

據了解，該公司資本額逾億元，因太陽能產業崩盤，近10年已清償上千萬元勞健保案件與欠稅案件，廠內毒性物質雖於2017年8月合法轉讓給另一家公司，但公司廠房及機器設備也在同年遭法拍，無力繳納罰款。

屏東分署最後建議負責人盡速申請退稅，再以退稅款償還罰單。為追回欠款，承辦書記官還親自叩門訪查，總算讓負責人帶著現金，一次繳清41萬餘元罰款。