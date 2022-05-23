獨臂男收留離家女 疑吃醋竟持球棒打死人法院今宣判

高雄市楠梓區一名鄭姓男子沒有右手，收留一名張姓女子住在楠梓區元昌街租屋處中的一間房內，鄭男某天凌晨懷疑張女在外面有小王，與張女起爭執，鄭男持木製球棒毆打張女頭、胸、手臂等多處後離開，沒想到過兩天再去找張女，發現張女已死亡，鄭男報警，橋頭地方法院今宣判鄭男犯下傷害致死罪，判處有期徒刑6年，全案可上訴。

據了解，鄭男（57歲）因沒有右手，平時靠弱勢救助金及好心人士捐贈的發票獎金過活，住在楠梓區元昌街一層有三間房間的租屋處，鄭男因緣際會認識離家的張女（38歲），鄭男收留張女，並提供租屋處一間房間給張女住，兩人以男女朋友關係相處。

檢方起訴書指出，鄭男去年懷疑張女與其他男生曖昧，7月25日凌晨3時許與張女在張女房間內爭吵，鄭男情緒失控，持木頭球棒狂毆張女頭部、胸部、腹部等部位共43處，造成張女身上多處有鈍傷、頭部外傷，鄭男打完人就離開現場，但過了兩天，鄭男發現張女都沒有從房間出來，而且房門呈現反鎖狀態。

鄭男請鎖匠到場協助開門，沒想到張女倒臥房門口已經死亡多時，鄭男嚇一跳立即報警，警方到場依殺人罪嫌送辦，經橋頭地檢署檢察官相驗，張女死因為大量出血、橫紋肌溶解症等及併發症等。張女家屬接獲訊息趕到派出所，難過表示，鄭男之前就會打張女，沒想到好好的一個女生就這樣活活被打死。