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獨臂男收留離家女 疑吃醋竟持球棒打死人法院今宣判

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一名鄭姓男子沒有右手，收留一名張姓女子住在楠梓區元昌街租屋處中的一間房內，鄭男某天凌晨懷疑張女在外面有小王，與張女起爭執，鄭男持木製球棒毆打張女頭、胸、手臂等多處後離開，沒想到過兩天再去找張女，發現張女已死亡，鄭男報警，橋頭地方法院今宣判鄭男犯下傷害致死罪，判處有期徒刑6年，全案可上訴。

據了解，鄭男（57歲）因沒有右手，平時靠弱勢救助金及好心人士捐贈的發票獎金過活，住在楠梓區元昌街一層有三間房間的租屋處，鄭男因緣際會認識離家的張女（38歲），鄭男收留張女，並提供租屋處一間房間給張女住，兩人以男女朋友關係相處。

檢方起訴書指出，鄭男去年懷疑張女與其他男生曖昧，7月25日凌晨3時許與張女在張女房間內爭吵，鄭男情緒失控，持木頭球棒狂毆張女頭部、胸部、腹部等部位共43處，造成張女身上多處有鈍傷、頭部外傷，鄭男打完人就離開現場，但過了兩天，鄭男發現張女都沒有從房間出來，而且房門呈現反鎖狀態。

鄭男請鎖匠到場協助開門，沒想到張女倒臥房門口已經死亡多時，鄭男嚇一跳立即報警，警方到場依殺人罪嫌送辦，經橋頭地檢署檢察官相驗，張女死因為大量出血、橫紋肌溶解症等及併發症等。張女家屬接獲訊息趕到派出所，難過表示，鄭男之前就會打張女，沒想到好好的一個女生就這樣活活被打死。

鄭男在檢察官訊問時對於是否有殺人犯意始終避重就輕，且犯後態度不佳，檢察官認為，鄭男只是因為細故就暴打張女，造成張女死亡，向法官建請從重量刑，今天上午宣判，橋頭地方法院依傷害致死罪判處鄭男有期徒刑6年，扣案木製球棒沒收，全案可上訴。

高雄市一名鄭姓男子平時住在楠梓區元昌路一間有三間房的租屋處內，因緣際會收留離家的張女，沒想到鄭男因吃醋竟持球棒打死人，法院今判關6年，全案可上訴。記者陳玫伶／攝影
高雄市一名鄭姓男子平時住在楠梓區元昌路一間有三間房的租屋處內，因緣際會收留離家的張女，沒想到鄭男因吃醋竟持球棒打死人，法院今判關6年，全案可上訴。記者陳玫伶／攝影
高雄市一名鄭姓男子平時住在楠梓區元昌路一間有三間房的租屋處內，因緣際會收留離家的張女，沒想到鄭男因吃醋竟持球棒打死人，法院今判關6年，全案可上訴。記者陳玫伶／攝影
高雄市一名鄭姓男子平時住在楠梓區元昌路一間有三間房的租屋處內，因緣際會收留離家的張女，沒想到鄭男因吃醋竟持球棒打死人，法院今判關6年，全案可上訴。記者陳玫伶／攝影

房間 檢察官 殺人

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