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新法上路！雲林首批酒駕累犯 監理站今公布姓名照片

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導

為遏阻酒駕，中央修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒測累犯，新政策仱年3月31日上路，只要10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關公布姓名、照片及違規事實。雲林監理站今天公布首批雲林縣3名酒駕累犯，分別兩名吳姓男子和賴姓男子共3人。

雲林監理站表示，首批公布的3件酒駕案，其中2件為第2次酒駕行為，分別為吳姓男子4月13日在145線北港段及吳姓男子4月25日在虎尾鎮光復路防汛道旁被查獲；另賴姓男子4月25日在斗南鎮光華路與正福路口為第3次以上酒駕行為。

雲林監理站吳孟峰站長說，10年內第2次以上酒 (毒)後駕車或拒測行為，自2019 年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒(毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至嘉義區監理所網站首頁（https://cyi2.thb.gov.tw/）「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點，選擇處罰機關:嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站，即可查詢該地區酒 (毒)後駕車或拒測累犯違規人資料。

雲林堅理站提醒民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕發生，避免意外而遺憾終身。

雲林監理站今天公布首批雲林縣3名酒駕累犯，分別為吳姓男子兩人和賴姓男子。記者蔡維斌／翻攝
雲林監理站今天公布首批雲林縣3名酒駕累犯，分別為吳姓男子兩人和賴姓男子。記者蔡維斌／翻攝

酒駕 雲林 監理站

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