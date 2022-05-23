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華航前座艙長吸金上億空姐受害 否認辯「被要求幫忙」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台北地方法院依銀行法判牟8年6月、陳女8年、盧女9年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，牟否認犯罪，指是盧女以巧妙言詞欺騙所有人，自己也是「受害者」，並稱沒有招募同事、朋友投資，只是「被要求幫忙」。

牟孝儀（原名牟明哲）是華航前座艙長，因工作與華航女空服員交好，2014年12月屆齡退休。牟被控與盧育玫合作，以前妻陳學敏（2017年6月15日兩願離婚）名義開設投資公司，經營投資外幣業務，由盧女提供外幣，牟則遊說從前工作夥伴挹注投資金，宣稱所提供的外幣低於銀行牌價，有利可圖。多名空姐相信牟而掏錢投資，最大投資人出金1600萬元、900萬元，牟收錢後，即以低於市場價格將外幣賣給空姐們。

2017年6月，牟在投資群組公告「有個大大的壞消息，就是投資的老闆倒了！現在我家的負債大概是1億5000萬元」，還稱「妳的投資暫時不能給妳利息，我們可能得先賣大安路的房子來還部份的債，妳的本金請給我一些時間，方便的時候就會還妳！真的抱歉！」

被害人不甘受損，控告牟孝儀等人詐欺取財。檢察官認為牟等3人未經特許向投資人吸金， 違反銀行法，獲利超過新台幣1億元以上，3人使用詐術獲取不法利益，遭起訴。北院計算，牟孝儀實際吸收的資金高達1億2579萬元，陳學敏收了1100萬元，盧育玫則吸達3608萬元。

高院今開庭時，盧育玫對檢方起訴事實沒有意見，但牟孝儀、陳學敏則大吐苦水，念著準備好的稿子向法官喊冤。牟孝儀指盧女聲稱認識「高雄老闆」「有優惠換匯管道」，他一直以為「高雄老闆」真有其人，沒想到這是盧女處心積慮、以巧妙言詞欺騙所有人的陷阱。

牟辯稱沒有招募、勸誘同事、朋友加入盧育玫的投資詐騙騙局，本案與他有關的同事、朋友總數並不多，是「退休生活圈的人」，不是銀行法規定的不得吸金所指的「多數人」。他說，是同事們自然而然知道他透過盧女換匯的事，她們因此要他幫忙，他就只是「被要求幫忙」如此而已。

陳學敏也否認違反銀行法，並稱先前根本沒見過盧育玫，連閨密想投資都被她婉拒，但她名下財產卻被迫拍賣，是最大的受害者。陳女還說自己雖從事財務管理工作，但這些告訴人指控她以「投資專家」自居並推薦投資，她怒批「都是無中生有、滿口謊言」，還說「投資沒有專家，只有是不是贏家」，她因為熱心過了頭，才會引起不必要的麻煩。

公訴檢察官上訴則指一審量刑過輕，且一審未論詐欺罪，判決不當。

華航前座艙長牟孝儀被控吸金上億元，多名空姐受害，一審被依銀行法判刑8年6月；台灣高等法院今開庭，牟稱自己也是「受害者」。示意圖／聯合報系資料照
華航前座艙長牟孝儀被控吸金上億元，多名空姐受害，一審被依銀行法判刑8年6月；台灣高等法院今開庭，牟稱自己也是「受害者」。示意圖／聯合報系資料照

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