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他欠20萬賭債還去賭 債主撂人圍堵痛毆被判6月
南投縣謝姓男子因積欠20萬元賭債，遭許姓債主夥同吳、朱、潘、張姓友人痛毆逼其還債，謝被打到腦震盪、血胸，肋骨還斷了2根，只好再向友人借錢還款。南投地院近期依共同剝奪他人行動自由罪名，將動手5人分別判處4月至6月不等有期徒刑，得易科罰金。
判決書指出，謝男積欠許姓男子20萬元賭債，遲未清還，2017年底凌晨又去賭場賭博，恰巧被許男的吳姓友人遇見，吳男立刻通知許男，許夥同朱、潘、張姓友人及幾名不詳男子，前去賭場與吳會合堵人，到場後要求謝還錢未果，一群人便揮拳痛毆謝男，並將謝帶回吳男辦公室，要求謝一定設法還錢，不然不放人。
謝男只好聯繫陳姓、廖姓友人幫忙，並由廖向陳男借貸20萬元，並由陳男將20萬元帶往指定地點交付給許姓一夥人後，謝男才獲釋；而謝被丟包下車後，因傷勢太重被路人發現通報119送醫，經醫院診治其有頭部外傷合併腦震盪、左側第8、9根肋骨骨折、血胸等傷害，院方通報警方，全案曝光，檢警因此介入偵辦。
經南投地院法官審理，許、吳、朱、潘、張姓等5人對犯行坦承不諱，並與謝男達成和解並賠償，謝也表示願意原諒，但動手5人強押並限制他人人身自由屬非告訴乃論，即俗稱「公訴罪」，法官依「共同剝奪他人行動自由罪名」將許、吳姓2人分別判刑6個月和5個月，朱、潘、張姓3人則判刑4個月，得易科罰金。
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