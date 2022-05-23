菜刀殺妻謊稱「自殺」 家暴夫莽被判8年6月
28歲陳姓男子今年2月21日在家中持刀刺向妻子姜女腹部，見姜女臟器外露，還將刀放在姜手上、把監視器電源拔除並通報119後才讓在門口的員警入內，並向員警佯稱是姜女自殺，新北地方法院考量陳男僅坦承傷害、否認意圖殺人，依殺人未遂處8年6月徒刑。
檢警調查，姜女因無法忍受陳男多次家暴，今年1月31日起與丈夫分居並提離婚。2月21日，陳男以談離婚等理由騙姜女返回同居處，對姜女施暴並菜刀架在自己脖子，揚言要自殺，恰好社工此時聯繫姜女，知悉姜女處於危險狀態，立即協助報警。
警方到場後敲門，姜女趁陳男到陽台探頭時，趕緊將陳男反鎖在陽台，詎料陳男因此暴怒，一腳踹開反鎖木門，持刀猛刺姜女腹部，見她臟器外漏，先將菜刀清洗、放到她左手後，又將房內監視器電源拔除、撥打119後才開門讓員警進入，並向員警稱是姜女自殺。
新北地院合議庭審理時，陳男矢口否認有殺人意圖，稱如果要殺她「就不會幫她叫救護車，也不會留在案發現場」。
合議庭認為，陳男雖然當天有通報119並開門讓警察進入，但陳男開門卻是在清洗兇刀等行為之後，且他還向員警稱是姜女自殺，顯見陳男當時已知道自己犯下重罪，另姜女身受重傷，經醫師判斷極可能成為殘障，受傷部位也屬於致命處，認為陳男確實有殺人之意， 依殺人未遂處8年6月徒刑。
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