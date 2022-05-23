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失聯20年新娘「忽然」現身鬧婚 律師：可反訴離婚

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

結婚示意圖。 圖／ingimage
結婚示意圖。 圖／ingimage
男子與高中時認識的女生辦婚宴，卻因對金錢觀的差異，未辦理結婚登記，20多年以後，女方向法院訴請確認婚姻關係存在，獲法院判准，不過，男的已有家室，女方出招「鬧婚」，這段關係應如何處理？

宇軒國際法律事務所主持律師廖芳萱認為，本件敗訴的男子如想保有「目前」的這段婚姻，可以選擇放棄上訴的權利，另提離婚訴訟對應，或者可就本件提起上訴，再於上訴時一併反訴離婚。

廖芳萱表示，這名男子明知自己已辦過婚禮，於喜宴上公告已婚的身分，想放棄這段關係卻沒有去辦理離婚，就算和女方失聯再與別人結婚，可能不符合民法規定的「善意」 原則，有可能不能主張婚姻關係無效。

廖芳萱說，既然不能主張「前段」婚姻無效，進而衍生出「後段」的婚姻關係於法律上的爭議，因此，他可以單獨訴請與女方離婚，或者於本件上訴時反訴離婚。

廖芳萱說，如果女方主張的是夫妻財產分配的關問題，男方則可向法官主張雙方多年從未有同居的事實，進而請求法官酌減分配夫妻之剩餘財產。

廖芳萱還說，過去刑法有妨害家庭罪的刑事處罰，其中，犯重婚罪者可處5年以下有期徒刑，不過法律後後廢止，因此該男子再娶妻、生子，都不生刑事責任的問題。

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