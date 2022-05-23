拜拜攜走3筊杯丟入金爐燒 婦人吃毀損罪判罰5千

屏東吳姓婦人拜拜完後燒金紙，將廟裡的大筊杯1副、小筊杯1個取走後，連同金紙丟入金爐焚燒，被廟方一狀告上法院，屏東地院認為吳婦不是故意，判無罪，檢方不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為筊杯體積、形狀跟金紙差異不小，應是吳婦刻意攜出廟外，因此依毀損罪，處罰金5000元。

判決指出，去年6月11日下午，吳婦到屏東縣滿州鄉的一處宮廟參拜，準備將金紙拿至金爐焚燒時，連同神桌上的大筊杯1副、小筊杯1個等合計3個筊杯攜出，一起丟入金爐焚燒。

廟裡的郭姓負責人發現桌上筊杯不見，懷疑遭竊，先是報警，後來自行調閱廟裡的監視器畫面，才驚覺是被吳婦拿走，最後循著足跡，在金爐內找到被丟進去的筊杯，小筊杯因外表遭燒黑毀壞，不勘使用，大筊杯則躲過火舌，並未受損。

郭男質疑吳婦曾說「不要用這種重金屬紅漆的筊杯」，懷疑她是是故意將筊杯丟入金爐，告她毀損。

吳婦雖坦承有將筊杯攜出廟外，當天她看到筊杯就不舒服，但不是因為紅漆才故意把筊杯燒掉；當時她拿著3份金紙到金爐焚燒，急急忙忙才沒有注意到筊杯也被丟入金爐。

屏東地院審理時，法官認為吳婦雖然曾對筊杯紅漆表示意見，但不能憑此認定她有毀損的主觀犯意，因此不排除她是疏於注意，才將筊杯連同金紙丟入金爐，因此判吳婦無罪。郭男不服請檢方上訴。