快訊

女兒高燒嘔吐父脫序飆罵 護理師淚崩：為何受如此對待

恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

台中網美抓餐廳觀賞魚喊：要擲筊 「高高捧起丟回水缸」嘻笑片曝光網怒了

房東每月付錢委他收房租 結果押金、房租66萬全吞了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子接受梁姓房東委託，代收位於北區一處出租套房的房租、押金、水電，每月梁付3000元給李，未料李暗自將收取的費用，轉入自己的帳戶內，侵占租金，台中地檢署今偵結，依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，李姓男子（30歲）從2017年4月開始，接受梁姓房東的委託，代為處理位於北區的一處出租套房，內有15間的套房，李負責管理，並向房客收取租金、押金、水電費等費用，梁會付每月3000元的酬勞給李。

李男在2019年7月間，因為自己的債務問題，要求部分承租戶將租金、押金、水電費匯款到自己的帳戶內，藉此侵占租金66萬餘元，梁事後發現租金短少後，提出告訴。

檢警調查發現，李男侵占的租屋有9000元至1.3萬元不等，侵占租金的月數為3個月至15個月，另外侵占押金5.2萬元，電費1.2萬元至3.2萬元，總計侵占金額為66萬餘元，李男在警詢時，承認涉案，全案今依侵占罪嫌起訴。

台中市李姓男子替梁姓房東向其他房客代收租金，卻因債務侵占租金66萬元，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市李姓男子替梁姓房東向其他房客代收租金，卻因債務侵占租金66萬元，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

侵占 水電 套房

延伸閱讀

大樹中北區荔枝減產卻難請補助 原來是這原因

找人頂替做核酸害5000人隔離 鄭州女大生遭開除

影／鶯歌老舊公寓火警 出租套房救出7人

新北男求職慘被押往高雄痛毆辦帳戶 向行員遞紙條獲救

相關新聞

酒駕超車爆糾紛 見警秒裝熟「大家朋友鬧一下」被打臉

高雄賈姓男子開車和機車騎士因超車發生糾紛，兩方人馬在馬路邊互嗆，警方接獲糾紛通報，出動快打部隊到場，沒料賈男看到員警出現...

辦喜宴發現新娘太計較錢 新郎逃婚20年躲不掉這段婚姻

1名男子1998年巧遇高中心儀女同學，隔年辦婚宴想迎娶，宴客後卻嫌女方太計較金錢，不但不登記結婚，更20多年不和她聯絡；...

房東每月付錢委他收房租 結果押金、房租66萬全吞了

台中市李姓男子接受梁姓房東委託，代收位於北區一處出租套房的房租、押金、水電，每月梁付3000元給李，未料李暗自將收取的費...

男參加媽祖遶境 2瓶啤酒下肚 面紅騎車遭逮酒駕

52歲余姓男子日前在台中參加媽祖繞進活動後，到朋友家喝了2瓶啤酒共約1.2公升，隨後搭便車回到台北，余男竟心存僥倖自行騎...

操壞車子控保養廠亂修 客臉書發長文被告賠3萬

高雄喬姓男子將貨車交給保養廠維修，回程途中引擎卻燒毀，他指控保養廠維修不當，在臉書發文後分享到各大車友社團，保養廠林姓負...

法律快譯通／報稅免稅額申報扶養姪子被抓包 法官：協助不代表扶養

5月是報稅季節，不少民眾為了節稅，利用申報扶養親屬方式，藉由增加免稅額減稅，扶養親屬有法定條件限制，賴姓女子報稅時，將打零工的弟弟的兩個小孩，納入扶養親屬申報，被國稅局抓包得補繳近4萬元所得稅，黃姓男子把照顧父母的姊姊列入扶養，也被抓到補稅，兩人向法院提起行政訴訟敗訴，法界人士說，所得稅法的扶養親屬免稅額，是要回到民法的扶養規定，不是親屬就能報扶養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。