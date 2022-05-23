房東每月付錢委他收房租 結果押金、房租66萬全吞了

台中市李姓男子接受梁姓房東委託，代收位於北區一處出租套房的房租、押金、水電，每月梁付3000元給李，未料李暗自將收取的費用，轉入自己的帳戶內，侵占租金，台中地檢署今偵結，依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，李姓男子（30歲）從2017年4月開始，接受梁姓房東的委託，代為處理位於北區的一處出租套房，內有15間的套房，李負責管理，並向房客收取租金、押金、水電費等費用，梁會付每月3000元的酬勞給李。

李男在2019年7月間，因為自己的債務問題，要求部分承租戶將租金、押金、水電費匯款到自己的帳戶內，藉此侵占租金66萬餘元，梁事後發現租金短少後，提出告訴。