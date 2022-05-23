北市男子遶境北返後 酒駕遭逮竟稱媽祖沒保庇

北市余姓男子南下台中參加宗教繞境活動後至友人家喝啤酒，再由友人載送回台北，隨後自行騎機車返家途中遇警方攔檢，酒測值0.31毫克超標遭送辦，竟怨「媽祖沒保庇」。

北市警察局松山分局東社派出所員警昨天凌晨於市民大道4段、敦化南路1段路口執行交通執法勤務時，發現騎乘機車的52歲余男面色通紅，立即上前攔查，由於他身上酒氣濃厚，現場進行酒測結果為0.31毫克。

余男供稱，21日晚間9時許在台中參加宗教遶境活動後，在友人家飲用2瓶600毫升容量啤酒，隨後由友人開車載送回北部，他下車後再騎乘停放於八德路2段的機車返家，不料遇警攔檢，直嘆「媽祖沒保庇」。全案詢後將余男依涉公共危險罪送辦。

據松山分局統計資料，北市今年1月至5月6日的酒後駕車事故件數共計81件，較去年同期減少32件，相較歷年1至3月酒駕事故件數也呈下降趨勢。

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