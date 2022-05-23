男參加媽祖遶境 2瓶啤酒下肚 面紅騎車遭逮酒駕

52歲余姓男子日前在台中參加媽祖繞進活動後，到朋友家喝了2瓶啤酒共約1.2公升，隨後搭便車回到台北，余男竟心存僥倖自行騎機車回家，途中遭警方攔查，酒測值每公升0.31毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。

5月22日3點至早上6時，松山分局警方在市民大道4段與敦化南路1段口，執行交通執法勤務時，見余男面色通紅騎機車隨即上前攔查，發現余男身上酒氣濃厚。

余男坦承，21日晚上9時許參加媽祖遶境後，到朋友家喝了啤酒，玻璃瓶裝600毫升2瓶，緊接著搭朋友的車回到北上，在八德路2段下車後，騎停在路邊的機車回家。警方問余男要酒測還是拒測，余男選擇酒測，吹氣後酒測值為每公升0.31毫克，警方舉發其酒駕，並依公共危險罪送辦。

警方指出，台北市今年1月1日至5月6日酒後駕車事故件81件，較去年同期減少32件，且比較歷年1至3月酒駕事故件數呈下降趨勢，並落實酒測清消作業程序，保障員警及民眾衛生安全，使欲酒駕者不敢且不能駕車，有效遏阻酒駕惡行。

松山分局呼籲，酒駕屬重大危害交通秩序及安全行為，喝酒後24小時內判斷力、專注力、肌肉協調性都會變差，如心存僥倖違規上路，不僅危害駕駛人自己生命安全，更讓周遭無辜用路人受到威脅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康