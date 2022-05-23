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操壞車子控保養廠亂修 客臉書發長文被告賠3萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄喬姓男子將貨車交給保養廠維修，回程途中引擎卻燒毀，他指控保養廠維修不當，在臉書發文後分享到各大車友社團，保養廠林姓負責人認為喬男指控不時，提告並求償9萬5千元，高雄地院法官審理時，根據喬男、林男對話，認為貼文指控時間與引擎燒毀時間不符，喬男也坦承引擎是自己操壞，認定貼文侵害林男名譽，判賠3萬元。

判決指出，喬男前年2月在臉書發文，稱2019年8月23日晚間，他的貨車維修好後去洗車，朋友卻發現引擎室在冒煙，隔天凌晨他開車回家，時速50公里，引擎水溫卻飆高，冒出大黑煙，告訴保養廠後，老闆卻說引擎損毀要重做。

喬男稱，他車子修好後，牽車時卻花了10多分鐘才能啟動，整台車子喘個不停，勉強上路引擎幫浦卻不停漏水，付了車款卻無法行駛，只能另找維修廠，更換新的幫浦和接線後，整輛車才終於正常。

貼文最後喬男還指控「保養廠交給他一台完全不正常的車輛，甚至他把車子過戶費交給保養廠後，還接到代驗黃牛電話稱錢還沒給，真的有夠垃圾」；喬男將這篇貼文轉傳到許多臉書社團，保養廠林姓業者不滿，質疑喬指控不確實，提告妨害名譽外，另向喬求償9萬5000元。

刑事部分，橋頭地檢署偵查後，認為喬男罪證不足，予以不起訴處分；至於民事求償部分，喬男則反駁林男指控，稱他將貨車交給林男修理，卻多次沒辦法修好，他在臉書上的發文，是陳述自身經驗，整個交修過程都可受公評，也沒用偏激言論針對林男，受言論自由保障。

高雄地院審理時，法官勘驗喬男的發文與林男對話紀錄，發現貼文雖然稱引擎室8月24日損毀，但喬卻是在9月6號才傳訊給林，且橋檢偵辦時，喬男也自承引擎是自己操壞，不否認冒煙是9月6號才發生。

法官認為，喬男貨車引擎故障，應為喬不當高速駕駛所致，他的貼文所描述的日期、車速均有不實，刻意迴避自身駕駛行為不當等狀況，使讀者誤認為維修後引擎在正常車速下卻異常冒煙，發文足以貶損林男社會評價，因此判喬男要賠償3萬元。

喬姓男子在臉書發文指控保養廠修壞車子，被廠方提告求償，法院最後判喬要賠償3萬元。記者張議晨／攝影
喬姓男子在臉書發文指控保養廠修壞車子，被廠方提告求償，法院最後判喬要賠償3萬元。記者張議晨／攝影

漏水 妨害名譽

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