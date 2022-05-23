偷排廢水導致工人死亡 電鍍廠判賠725萬確定
新北市一家電鍍工廠於104年間將廢水排放到污水下水道，導致進行管線維護陳姓工人死亡。台灣高等法院判決工廠賠償工人家屬新台幣725萬餘元。最高法院今天駁回上訴確定。
新北市水利局於民國104年間委託包商進行污水下水道管線維護作業工程，21歲陳姓工人於同年6月3日晚間進行管線維護工作時，因吸入不明氣體昏厥現場並失去生命跡象，經送醫後不治。
檢察官偕同法醫師相驗後，得知陳男因吸入氰化物致死，隨即指揮新北市環保局、水利局分別調查7號人孔周遭的事業及污水下水道管路，查出秋棠公司涉嫌繞流排放事業廢水至污水下水道。
刑事部分，最高法院去年4月依水污染防治法等罪判處秋棠公司負責人的兒子張皓竣有期徒刑8年、判罰秋棠公司新台幣450萬元定讞。張皓竣、秋棠公司提出再審，均遭駁回。
民事部分，新北地方法院判決秋棠公司及張皓竣應賠償死者家屬1229萬餘元，台灣高等法院扣除事故後已受領犯罪被害人遺屬補償金後，重新計算，改判秋棠公司等應賠償725萬8379元。最高法院今天駁回上訴確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言