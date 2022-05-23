辦喜宴發現新娘太計較錢 新郎逃婚20年躲不掉這段婚姻

1名男子1998年巧遇高中心儀女同學，隔年辦婚宴想迎娶，宴客後卻嫌女方太計較金錢，不但不登記結婚，更20多年不和她聯絡；2021年女方提告請求確認婚姻關係存在，台北地院認定，婚宴有公開儀式，判婚姻關係存在。可上訴。

女方提告主張，1999年7月11日她與男方在台北市某大飯店舉辦一場豪華婚禮，也宴請賓客，婚宴場合中雙方父母及親友都見證兩人結婚典禮的全部過程。

女方提告說，男方還特別邀請曾經擔任西德駐台經濟辦事處的代表，擔任這場婚禮的證婚人，不過，婚宴後，兩人因細故爭執，自此未辦理結婚登記，2020年時她要求男方與她一起補辦結婚登記卻被拒絕，請法院判結婚姻關係存在。

開旅行社、且已另組成家庭的男方說，當年宴客之後，女方對宴客桌數的多寡、宴客費用分攤的比例和他斤斤計較，婚宴結束的當晚，彼此即發生爭執，請客後隔天，雙方分道揚鑣。

男方還主張，從那一天起，兩人迄今再也沒有任何聯絡、更遑論見面，不聯絡的時間長達20多年，雖然對方2019年要求補辦結婚登記，可是他已經另組成家庭，女方的要求根本是在濫用權利，希望法官判婚姻關係不存在。