酒駕超車爆糾紛 見警秒裝熟「大家朋友鬧一下」被打臉

高雄賈姓男子開車和機車騎士因超車發生糾紛，兩方人馬在馬路邊互嗆，警方接獲糾紛通報，出動快打部隊到場，沒料賈男看到員警出現，突然態度軟化，堅稱「朋友鬧一下而已」，還問騎士「是不是、是不是」求附和，不過隨即被騎士打臉「根本不認識」。賈男呼氣酒測值超標，不僅被扣車，還被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，賈男疑因超車問題，與3名騎車出遊的騎士發生糾紛，雙方行經鼓山區新疆路時，將車輛停在路旁後爆發爭執，附近民眾見狀擔心爆發衝突，隨即通報警方。

鼓山警分局內惟派出所獲報後，出動快打部隊到場。賈男看到警方現身，態度瞬間軟化，打圓場稱「朋友鬧一下而已」、「大家一起出來玩啦」，還轉頭詢問3名騎士「我們是朋友」、「是不是、是不是」，但員警見騎士默不吭聲，詢問後3人當場打臉「根本不認識他啊」。