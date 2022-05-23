獨／酒駕釀1死3重傷 高雄惡男搞脫產法院裁定結果曝光

高雄男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，無照酒駕在愛河旁撞飛過馬路的范姓女子一家4口，導致范女傷重不治，丈夫和2名女兒重傷，黃被依不確定故意殺人罪起訴，目前仍在押；雖黃男曾當庭向家屬嗑3次頭表誠意，願將市值1800萬的房子抵賠償，私底下卻讓家人搞脫產小動作，結果慘遭法院打臉裁定駁回。

高雄地院今年2月15日首次針對黃子洋（38歲）酒駕撞死范姓女子，並導致范女林姓丈夫和2名女兒重傷案件開庭，黃子洋當時從看守所借提出庭，審判長呂明燕曾當庭問黃子洋「有沒有話要對家屬說」，黃當場下跪，並對到庭的林男妹妹和妹婿連磕3次頭致歉。

黃男在押期間，也曾提出將位於小港區漢民路上、市值1600萬至1800萬的房子拿來賠償，以示誠意，但因家人有異議，今年4月6日高雄地院召開延押庭，黃甚至主動表示，未獲家屬諒解前，他不希望交保，法官審理後，裁定續押。

酒駕撞死范女，並造成林男和2名女兒重傷，原本的幸福家庭破碎，林男2名女兒已恢復上學，原本在某科技公司研發部門任設計師的林男，暫時無法返回工作崗位，父女3人還在努力復健。

林男向本報透露，他們為了防止黃男脫產，早在今年1月向法院申請將黃男財產假扣押，黃男之後才口口聲聲在法庭說要將房子抵償，且就在法庭向家屬磕頭賠不是的幾天之後，黃男卻暗中搞脫產小動作，黃男姐姐和母親就該棟房子被提出假扣押強制執行提出聲明異議。

黃男的母親強調，該棟房產是她所有，當初只是以「假買賣」名義將房子借給兒子貸款，對法院申請將黃男財產扣押的強制執行提出異議，結果遭法院打臉，法官認為不動產登記謄本所示「黃男為房屋所有權人」，法院執行房屋查封程序並無違誤，裁定駁回黃母的聲明異議。

林男說，黃男至今連房子權狀影本一再拖延，不願交給家屬，搞了脫產小動作被駁回後，又搞第二個小動作；林男指出，該棟屬於黃男的房產，去年8月由黃母和房客簽約，一口氣簽5年合約，租金理當由法院假扣押，但被告竟然由房客和家屬打官司，指簽約並非和黃男簽署，不能連同租金一起扣押。

林男指出，黃母並非房屋所有權人，但黃男卻和家人意圖「假和解、真脫產」，簡直是在凌虐被害家屬的心理及財力，若連黃男房產和房租租金都歸其母親所有，被害家屬將求償無門，因此他主張，房客租金不可拿來幫黃男償還債務，也因此被逼得另外和房客進行另一場的民事訴訟庭。

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