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觀光餐飲比去年更慘 「死去的旅行社都變乾了」

批台中衛生局收紅包 「打龜號」廖老大直播改口說拍謝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

賽車界人稱廖老大的廖志賢前晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」此事經衛生局解釋並提醒勿逾越法律界線後，廖志賢昨晚在臉書直播上公開向衛生局和衛生局長曾梓展表示「拍謝」也呼籲民眾勿再打電話去（癱瘓）衛生局。

廖志賢在直播中突然表示想講一下話，並說已透過某個人與衛生局連絡上，並說此案是有人檢舉，並非對他個人有什麼成見；也因為有人檢舉而必須要辦，「但執法過程中是否有爭議，還待再研議」例如有人檢舉就要罰，沒有人檢舉就不必罰，這個執法過程是不是有暇疵，這還待討論。

他也呼籲，大家今天不要再打電話去（癱瘓）衛生局，「大家講一講就好了，咱嘛是盡量配合政府啦，政府也請盡量不要來擾民！」生意大家做，都是做小生意，「我跟衛生局的事情就結束了」。

廖志賢也道歉說，「前晚給衛生局抨，卡拍謝」、「局長拍謝」、「大家講一講是誤會一場」。

他在直播中說，他以往曾在南屯加盟一家飲料店，經營了1年多賠了400多萬元，最近他把店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」才3周衛生局人員就兩度上門。他氣憤的說，附近飲料店有4、50家，從來沒聽說曾被這樣查的，先前加盟時也未曾這樣，認為這是針對他而來。廖志賢質疑，政府依法執政是可以，但為什麼只針對他1家。

台中市政府昨表示，衛生局平日受到檢舉出勤稽查是業管職責，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家。此案經查是有民眾檢舉質疑飲料店是否有食品登錄，以及店內所使用的茶葉、加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點及食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查情事。

衛生局說明，此案稽查結果有「未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽」等缺失項目，限期改善日期為本月31日，衛生局食安處將依既有流程，擇期前往複查。

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書直播上公開向衛生局和衛生局長曾梓展表示「拍謝」。圖／取自臉書「賽車教父-廖老大」
賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書直播上公開向衛生局和衛生局長曾梓展表示「拍謝」。圖／取自臉書「賽車教父-廖老大」

衛生局 手搖飲料 直播

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