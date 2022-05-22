外科醫稱警友會8人喝高粱免疫 警方澄清並移送法辦

疫情嚴峻，近日網路流傳一段影片，片中出現1名雲林縣某大醫院的外科主任，在酒桌上對著朋友說，吃飯時先喝半杯高粱，可殺死口咽的病毒，並以斗六市警友會68人聚餐喝酒為例，說只有8人沒有染疫，這8人都是喝高粱。

由於這段喝高粱可避免染疫的影片，在網路廣為流傳，又是出自一名外科醫師之口，引起警方重視，經向斗六警友辦事處林姓主任查證，林主任表示，該影片的內容並非事實，強調斗六警友辦事處在疫情期間均未舉辦餐會，更無因聚餐而造成群聚染疫之事。

對於該段影片是否涉及違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」相關規定，斗六分局在完成蒐證後，依法移送地檢署偵辦。並呼籲民眾勿在網路上任意傳播未經查證的不實訊息，如違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。

這位陳姓醫師未出面說明，但在影片中同桌的陳醫師友人，則指當天是大家一起喝酒開玩笑說的話，竟被在網路瘋傳，這位陳醫師的朋友要大家別再轉傳了，說那是酒後的玩笑話，不可當真更不要流傳。

陳醫師稍後向本報記者說明，指PO文的人是當天第一次認識，沒想到大家吃飯喝酒，酒過三巡天南地北開玩笑說的話，竟會被PO出來還鬧出這樣風波，他會向警方說明。

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