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台南輕旅行旅館前被逮 原來酒駕同車3人一起吃罰單

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

蔡姓男子今天凌晨下班後，與3名朋友一同開車至台南玩，先至酒吧小酌，凌晨3時準備前往旅館休息，在康樂街旅館前雙黃線迴車違規被為員警攔下，酒測值超標，被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，同車3名乘客因未禁止駕駛酒後駕車，也被警方依法舉發，罰鍰處分。

台南市警二分局海安派出所調查，蔡姓男子下班後，開車載朋友來台南輕旅行，他們先至康樂街的酒吧享用美食，期間並有飲用威士忌，結束後準備回旅館休息。但蔡在旅館前尋找車位時竟雙黃線迴轉違規為員警攔下盤檢，經實施酒精測試，酒測值0.44毫克，已超過標準，涉嫌違反公共危險罪；另同車楊姓等3名乘客均已滿18歲，也因未禁止友人酒後駕車，警方依道路交通管理處罰條例第35條第8項舉發，將處新6千000以上1萬5000元以下罰鍰。

警二分局統計，近5個月來，共取締490件酒駕，較去年同期432件增加58件，並針對酒駕同車的車主及乘客未盡勸導禁駛部分，也舉發了84件。也在警方強力取締執法下，今年酒駕肇事共12件，較去年同期18件減少6件，降幅50%，展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法的具體成效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警二分局海安派出所今天凌晨在旅館前查獲找車位的男子酒駕，同車男子一併罰鍰。記者鄭惠仁／翻攝
台南市警二分局海安派出所今天凌晨在旅館前查獲找車位的男子酒駕，同車男子一併罰鍰。記者鄭惠仁／翻攝

台南 酒駕

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