台南輕旅行旅館前被逮 原來酒駕同車3人一起吃罰單

蔡姓男子今天凌晨下班後，與3名朋友一同開車至台南玩，先至酒吧小酌，凌晨3時準備前往旅館休息，在康樂街旅館前雙黃線迴車違規被為員警攔下，酒測值超標，被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，同車3名乘客因未禁止駕駛酒後駕車，也被警方依法舉發，罰鍰處分。

台南市警二分局海安派出所調查，蔡姓男子下班後，開車載朋友來台南輕旅行，他們先至康樂街的酒吧享用美食，期間並有飲用威士忌，結束後準備回旅館休息。但蔡在旅館前尋找車位時竟雙黃線迴轉違規為員警攔下盤檢，經實施酒精測試，酒測值0.44毫克，已超過標準，涉嫌違反公共危險罪；另同車楊姓等3名乘客均已滿18歲，也因未禁止友人酒後駕車，警方依道路交通管理處罰條例第35條第8項舉發，將處新6千000以上1萬5000元以下罰鍰。

警二分局統計，近5個月來，共取締490件酒駕，較去年同期432件增加58件，並針對酒駕同車的車主及乘客未盡勸導禁駛部分，也舉發了84件。也在警方強力取締執法下，今年酒駕肇事共12件，較去年同期18件減少6件，降幅50%，展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法的具體成效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康