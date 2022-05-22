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中市環保局科技辦案 水盒子揪出電鍍廠偷排祭重罰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府環保局5月查獲5月查獲一家電鍍廠夜間偷排廢汙水，現場採驗水質pH值達2.32、鎳超標5.5倍，屬含重金屬酸性廢水，環保局依違反水汙染防治法告發處分，可處罰款6萬元以上、2000萬元以下。

2020年起，台中市環保局在魚群暴斃好發區域、高汙染潛勢區下游等流域，今年布設30台「水盒子」移動式水質感測器 ，24小時線上監控河川水質。

環保局長陳宏益指出，今年4月起，環局從水盒子回報系統發現太平區某高汙染潛勢區下游處，夜間水質數據異常，環保局稽查人員分析變化趨勢、掌握水質異常好發周期， 一舉鎖定可疑汙染源，輔以雲端監視蒐證，5月初查獲電鍍廠夜間排放廢汙水。

陳宏益說，環保局要學習警方科技辦案，他強調，「水盒子」可即時監測環境，掌握各流域關鍵河段汙染情形及異常排放周期，有效限縮可疑汙染源，強化稽查量能，只要查獲汙染情事且事證確鑿，將依法開罰，讓不法業者無所遁形。

陳宏益說，環保局去年開發「水管家」系統，可輔助業者自主管理放流水質，異常時會自動發送Line推播訊息提醒事業端及時除錯、立即矯正，數據同步上傳雲端資訊平台，方便業者隨時透過手機、電腦或平板查詢。今年度水管家計畫業者報名熱烈，第二波報受理登記中。

環保局呼籲，排放超標放流水易導致魚群死亡、水體水質惡化，事業單位應妥善操作廢水，降低生態影響，一同提升環境品質。民眾若發現環境污染，如死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，請撥打0800-066666免付費電話或環保局報案專線04-23280380檢舉，環保局會儘速通知水體管理單位清理並派員稽查，與市民共同打擊非法，維護清澈乾淨的河川。

環保局施放水盒子，鎖定上游可疑汙染源事業，一查獲水質異常，立即派員前往放流口查核採樣。圖／環保局提供
環保局施放水盒子，鎖定上游可疑汙染源事業，一查獲水質異常，立即派員前往放流口查核採樣。圖／環保局提供

水質 台中市 超標

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