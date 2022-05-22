小三生考差在校遭師罵「朽木」 家長怒告求償獲20萬

屏東一名國小班導師在上課時稱男童小明（化名）和其他兩名好友是「笨蛋三人組」，還酸成績差的同學「「朽木不可雕也」，氣得小明父母親求償200萬元，一審屏東地院判賠2萬元，家長不服上訴，高雄高分院法官舉發展心理學家尚．皮亞傑學說，認為班導師行為已貶損小明人格及所處群體地位，留下難以抹滅傷害，判導師需再賠償18萬元確定。

判決指出，這名導師從2015年9月至隔年，擔任就讀小三的小明級任導師，但她卻被控針對班上成績不好的同學，以「生雞蛋沒有，放雞屎一大堆」，還指責考不好的學生「朽木不可雕也」，還以「笨蛋三人組」，稱呼小明與其他2名友好同學，害得其他同學上體育課時，都不願跟小明等人分到同一組。

2016年9月某日晚間，小明下課回家後，向媽媽哭訴導師在班上霸凌行為，還要他回家後問媽媽「你媽媽為什麼要告老師」；小明父母親認為孩子在校遭受霸凌，造成名譽、健康權受損，不僅幫小明向老師求償80萬元，還要求導師應賠償父母親各60萬元，合計求償200萬元。

班導師審理時喊冤，稱她只是機會教育，趁機告訴小朋友民主社會不是想告誰就告誰，更何況小明父母親是2年後才提告，早已超過民法的請求權時效。

屏東地方法院審理時，法官傳喚小明同學出庭，發現導師不僅罵過小明，也以「朽木不可雕也」、「生雞蛋沒有、放雞屎一大堆」罵過成績不好的考生。另外，體育老師還證稱，確實看到同學不願跟小明一組，連同學都會稱「小明媽媽會告人」，他聽到後馬上機會教育，希望全班互助。

一審屏東地院認為小明名譽權受損，判導師應賠小明2萬元；但家長不服上訴，要求班導師應再賠償138萬元。

高雄高分院審理時，合議庭舉心理學家尚．皮亞傑學說，認為年僅9歲的小明處於「自律期」的兒童道德發展階段，此時開始面對身體和情緒方面挑戰，強烈渴望屬於一個群體，並在學校秩序中建立自己的位置，容易受到同伴壓力和其他影響。