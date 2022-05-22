失控司機暴打踹門乘客遭求償千萬 桃園客運獲判免賠

桃園市彭姓高中教師2018年搭桃園客運公車，因按鈴靠站問題與陳姓駕駛發生口角，他下車時踹車門惹怒駕駛，遭對方毆打受傷，7周後因顱內出血昏倒送醫，事後提告求償1100萬元，並主張桃客須連帶賠償；法院判陳男須賠償43萬元，但因造成傷害時不是在執行職務，桃客無需連帶賠償。

65歲彭姓高中老師2018年3月搭乘桃園客運1路公車，與陳姓駕駛因按鈴靠站問題起口角，下車時踹了一下車門，遭陳男暴怒衝下車追打，7周後因顱內出血昏倒送醫，陳男日前被依傷害罪有期徒刑6月。

彭男再提民事訴訟，主張自己受唇撕裂傷、頭部鈍挫傷併頭暈、亞急性右側硬腦膜下出血併左側偏癱等，出現「智能減退」、「左手較無力」、「行走緩慢」等症狀，向陳求償醫療費用21萬6411元、不能工作之損失28萬2000元、勞動能力減損761萬4000元、精神慰撫金500萬元，共1311萬2411元，並主張桃園客運應負連帶賠償責任。

桃客則僅承認撕裂傷、鈍挫傷等外傷，不承認其餘腦出血、失智症等，並主張陳男是個人犯罪行為，不應令公司負連帶賠償責任。

法院調查，彭男主張的傷勢均有憑據，僅失智症部分因距離受傷已2年，加上他本身有椎間盤突出問題，難認有因果關係；而案發後彭也未出現「智能減退」、「左手較無力」、「行走緩慢」等症狀，是受傷3年多後才鑑定出，考量椎間盤問題，無法證明勞動力因被毆打減損。