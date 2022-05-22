科技董座掏2200萬買35萬供瓶 法院打臉說謊古董商

桃園市王姓古董商人與許姓掮客透過親友接近陳姓科技公司董座，號稱2個供瓶是清朝年間製作，以2200萬元價格賣給他，事後被陳男送鑑定發現是35萬元現代工藝品提告，王男則喊冤不知情；法院調查發現王男說謊，依詐欺取財罪判他有期徒刑2年，許男通緝中。

檢調調查，許姓掮客2017年藉故「想認識公司」，透過對方親戚認識桃園某科技公司陳姓董座，先以放佛像生意會變好為由，無償提供4尊古佛像放在陳男公司展示、銷售。

許男隔年一月帶金剛薩埵1尊、佛陀1尊、佛坐像2尊及1對供瓶到陳男辦公室，佯稱是明、清年間古董，並介紹古董商王男給陳男認識，藉機推銷他買下供瓶；陳男見對方看似老實，且提供的古董明細表上也載明是明清年代，便開立2200萬元支票給兩人。

陳男購買後越想越不對勁，同年9月委託鑑價公司鑑定，發現佛像、供瓶等「古董」全是現代製作工藝品，價值18萬至40萬元不等，而供瓶更僅值35萬元，驚覺受騙後向桃園市調查處檢舉。

王男到案否認詐欺，辯稱未與許男販賣供瓶，自己也並未遊說陳購買，古董明細表上供瓶年代也是許男叫自己打上去，至於事後許男交付支票給1000萬元支票，則是為了支付他積欠的「茶葉款」。

但法院調查，王男挨告後委託律師寄向陳男發存證信函，要求拿回4尊佛像，其中有提到「將清朝供瓶一對以1000萬元價格出售許男，許男再轉售予陳男」，可見供瓶確實來自王，兩人顯然已串通編造情節詐欺。