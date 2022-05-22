快訊

公幼海嘯／準公幼搶生 公幼不符家長期待 不再搶破頭

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

文化大學董事會再陷分裂 頂大派管中閔、蘇慧貞辭董事

科技董座掏2200萬買35萬供瓶 法院打臉說謊古董商

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市王姓古董商人與許姓掮客透過親友接近陳姓科技公司董座，號稱2個供瓶是清朝年間製作，以2200萬元價格賣給他，事後被陳男送鑑定發現是35萬元現代工藝品提告，王男則喊冤不知情；法院調查發現王男說謊，依詐欺取財罪判他有期徒刑2年，許男通緝中。

檢調調查，許姓掮客2017年藉故「想認識公司」，透過對方親戚認識桃園某科技公司陳姓董座，先以放佛像生意會變好為由，無償提供4尊古佛像放在陳男公司展示、銷售。

許男隔年一月帶金剛薩埵1尊、佛陀1尊、佛坐像2尊及1對供瓶到陳男辦公室，佯稱是明、清年間古董，並介紹古董商王男給陳男認識，藉機推銷他買下供瓶；陳男見對方看似老實，且提供的古董明細表上也載明是明清年代，便開立2200萬元支票給兩人。

陳男購買後越想越不對勁，同年9月委託鑑價公司鑑定，發現佛像、供瓶等「古董」全是現代製作工藝品，價值18萬至40萬元不等，而供瓶更僅值35萬元，驚覺受騙後向桃園市調查處檢舉。

王男到案否認詐欺，辯稱未與許男販賣供瓶，自己也並未遊說陳購買，古董明細表上供瓶年代也是許男叫自己打上去，至於事後許男交付支票給1000萬元支票，則是為了支付他積欠的「茶葉款」。

但法院調查，王男挨告後委託律師寄向陳男發存證信函，要求拿回4尊佛像，其中有提到「將清朝供瓶一對以1000萬元價格出售許男，許男再轉售予陳男」，可見供瓶確實來自王，兩人顯然已串通編造情節詐欺。

法院審酌，王男不思以正途取財，竟共謀以贗品詐騙，且其犯後始終否認犯行，迄未賠償告訴人所受損害，犯後態度不佳，依詐欺取財罪判有期徒刑2年。可上訴。

桃園市王姓古董商以2200萬元價格，賣出市值僅35萬元供瓶給陳姓董座，法院依詐欺取財罪判有期徒刑2年。示意圖／Ingimage
桃園市王姓古董商以2200萬元價格，賣出市值僅35萬元供瓶給陳姓董座，法院依詐欺取財罪判有期徒刑2年。示意圖／Ingimage

延伸閱讀

全球唯二賓士古董跑車之一42億落槌 拍賣新天價

3港男偷87億毛澤東墨寶 賤價759元賣出遭判刑

影／新北汐止靈隱寺起火 數十座佛像都被燒毀

挖到寶！她花千元買古董 鑑定出是19世紀古羅馬藝術品

相關新聞

科技董座掏2200萬買35萬供瓶 法院打臉說謊古董商

桃園市王姓古董商人與許姓掮客透過親友接近陳姓科技公司董座，號稱2個供瓶是清朝年間製作，以2200萬元價格賣給他，事後被陳...

越籍移工性侵同鄉 上訴掏10萬和解改判3年

逾期在台居留的范姓越南籍移工，涉嫌性侵才認識3天的越籍同鄉A女，一審被高雄地方法院判刑3年6個月，范男認為量刑過重上訴，...

沒給陳述意見就命觀察勒戒 二審發現一審院、檢都違法

王姓女子施用安非他命被台中地院裁定送觀察勒戒，王不服抗告，主張地院沒讓她表示意見，台中高分院發現，本件從檢察官對王女聲請...

東勢警和環保監理假日稽查 攔查19輛改裝機車開罰12件

台中市東勢警分局昨天下午和中市環保局、台中區監理所等單位，在新社台21線執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締違規車，共...

竹南警方攔截逮捕酒駕逃逸車 駕駛一路違規再罰6萬多

31歲黃姓男子日前涉嫌酒駕，拒絕警方盤檢，開車在苗栗縣竹南鎮市區逃竄，警方攔截圍捕，他多次開車衝撞警車，6分鐘後被逮捕，...

撞老翁躲一旁由兒子出面頂替 法院批：社會最不良示範

彰化許姓男子和騎腳踏車的82歲施姓老翁相撞，卻叫兒子到場自稱肇事者接受酒測，施翁重傷急救1個多月死亡。一審痛批許由兒子頂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。