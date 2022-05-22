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越籍移工性侵同鄉 上訴掏10萬和解改判3年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

逾期在台居留的范姓越南籍移工，涉嫌性侵才認識3天的越籍同鄉A女，一審被高雄地方法院判刑3年6個月，范男認為量刑過重上訴，當庭以20萬和女方和解，並立即掏出10萬元付清一半和解金，二審法官考量他的態度，改判3年。可上訴。

判決指出，范男在越南家境困苦，為了妻兒、母親生活，支付高額仲介費後隻身來台打工；前年6月深夜，范男受同鄉阮姓友人邀請，和A女到林園一家越南小吃部聚會，但范卻趁A女上廁所時，見四下無人，將女方強拉至草叢性侵。

A女認識范男僅3天就遭辱，隨即跑到醫院驗傷，並報警提告，高雄地方法院審理時，范男坦承性侵A女，但遲未和解賠償，一審法官判處范3年6個月徒刑。

來台工作不僅逾期，還面臨3年半徒刑，范男上訴主張，並未對A女施暴，還搬出越南的母親、妻子、未滿周歲的孩子求饒，稱他在台灣逾期居留，工作難找，還要支付高額仲介費，如果入監越南一家大小就會頓失依靠。

為了尋求減刑，范男二審時和A女和解，同意支付20萬元，並當庭掏出10萬元結清一半和解金，A女雖然領情，希望法官輕判，但仍希望范男入監，「這不是為難他，是希望他能在監獄反省」。

高雄高分院合議庭審酌范男狀況，以及他與A女達成和解等，撤銷原判判決，改減刑6個月，判刑3年自新。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影

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