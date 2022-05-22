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沒給陳述意見就命觀察勒戒 二審發現一審院、檢都違法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

王姓女子施用安非他命被台中地院裁定送觀察勒戒，王不服抗告，主張地院沒讓她表示意見，台中高分院發現，本件從檢察官對王女聲請觀勒就沒訊問，地院也僅書面審查，王聽審權不足、訴訟權遭侵害，認定地院違法不當，裁定撤銷發回台中地院，不得抗告。

王女主張，台中地院雖曾傳她出庭，但自己曾跌倒頸椎痛、頭暈且手腳無力，又因三叉神經痛住院，後罹患重度憂鬱再度住院，她都有先請假、具正當理由，並非拒絕不出庭，但台中地院裁定她觀勒前沒給陳述意見機會，對她聽審權保障不足。

王也認為，她在警詢時就有說曾服用精神藥物，是否可能造成尿液驗出安非他命陽性等，台中地院也沒調查，且因先生過世，需獨自扶養2名小孩，若入勒戒所恐讓子女頓失依靠，認為檢察官沒審酌她身心，就直接向法院聲請觀勒，而非附命戒癮治療後緩起訴。

台中高分院指出，司法院釋字第799號解釋已闡述對被告憲法上聽審權保障確認，而依觀察勒戒處分條例規定，受觀察、勒戒人應收容於勒戒處所，其本質上是對人身自由之重大限制，所以根據799號解釋，受觀勒者也應保障其聽審權。

台中高分院發現，本件檢察官對王女聲請觀察、勒戒前，均未訊問王，或告知她觀察、勒戒的法律要件及效果，也無就王女能否以其他替代處分，如義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施為附條件的緩起訴處分，給予陳述意見機會。

高分院說，憲法保障被告聽審權，非犯罪行為能完全知悉，所以為了兼顧程序正當，有義務將這項保障如實告知。但台中地院事前並無開庭或書面通知王，僅用書面審查，確實未給王陳述意見機會。

而王女收到原裁定前，都不知道有此聲請程序，明顯聽審權保障不足，導致訴訟權遭侵害，已屬違法不當。高分院認定，台中地院未給王女陳述意見機會，就准許檢察官聲請，難認妥適，撤銷原裁定發回台中地院，另為妥適裁定。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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