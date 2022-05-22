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中影7億元挪用案 前財務協理涉幫助二審仍判4年

中央社／ 台北22日電

中影前副董事長莊婉均被控挪用中影7億多元，遭判刑定讞。檢方查出，中影潘姓前財務部協理涉製作假憑證等協助莊女挪錢，一審判4年徒刑。二審日前仍判4年徒刑，還可上訴。

這起案件，源於莊婉均被控於民國95年5月至同年9月擔任中影副董事長期間，利用保管中影公司及時任中影董事長蔡正元的大小章機會，挪用中影資金新台幣7億多元，投資醫院開發案及台中棒球場經營管理企劃案，遭中影提告。

莊婉均涉多罪，被判刑定讞入監服刑，應執行8年6月。

案件在高院審理期間，台灣高檢署檢察官認為時任莊女下屬的潘姓財務人員，處理莊女給的便條去提錢，並涉製作假憑證向銀行質押6億元，使莊女得以挪用7億多元，有犯罪嫌疑，但未被追訴，向台北地檢署告發。北檢偵辦後，依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。

一審審酌，潘姓前財務部協理未能盡忠職守、誠信任事，反利用職務上機會侵占公司款項，造成公司損失，影響金融交易秩序，且犯後推諉卸責，試圖掩飾犯行。

一審指出，潘姓前財務部協理是依照共犯莊婉均指示，從事此件犯行，分工角色與犯罪參與情節，明顯較莊婉均輕微，且未從中獲取犯罪所得，依違反銀行法、偽造文書等罪，判處4年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判潘姓前財務部協理4年徒刑，還可上訴。

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