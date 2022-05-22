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東勢警和環保監理假日稽查 攔查19輛改裝機車開罰12件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢警分局昨天下午和中市環保局、台中區監理所等單位，在新社台21線執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締違規車，共攔查疑似改裝車輛19輛，經實施噪音檢測並告發未符合管制標準計11件、二次改裝車輛計1件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額共2萬6400元。

台中市新社區台21線是通往南投縣國姓鄉的重要道路，常有遊客借道到觀光景點，也是機車族同好相約騎車熱點，為避免有改裝車噪音擾民情形，東勢警分局持續會同中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位取締違規車輛，昨天下午3點到5點，共取締12件未符合規定機車。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，並同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，彈性規劃取締酒後駕車時段。

東勢警分局對違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，勿酒後駕車，以免危害自身行車安全、也影響他人。

警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務，提高執法強度及頻率，結合交通安全宣導、交通工程改善等多方面努力，期建立用路人良好駕駛習慣，有效達成減少交通事故發生。

台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供
台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供
台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供
台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供
台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供
台中警方和環保監理單位昨天下午「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，在新社台21線取締違規車輛。圖／警方提供

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