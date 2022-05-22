竹南警方攔截逮捕酒駕逃逸車 駕駛一路違規再罰6萬多

31歲黃姓男子日前涉嫌酒駕，拒絕警方盤檢，開車在苗栗縣竹南鎮市區逃竄，警方攔截圍捕，他多次開車衝撞警車，6分鐘後被逮捕，警方除了依公共危險罪嫌移送法辦，還開出6萬2800元以上交通違規罰單。

苗栗縣警局竹南分局竹南派出所員警5月17日晚上10點多執行巡邏勤務，在竹南鎮龍山路發現一輛白色小轎車，行駛在道路中間雙黃線，甚至向左偏移跨越雙黃線，違反道路交通管理處罰條例，員警多次令其靠右停駛受檢，未料加速逃逸。

警方調查，警車立即尾隨在後，並通報線上攔截圍捕，白色轎車不斷在竹南市區鑽來鑽去，多次遇到警車攔截仍直接衝撞過去，約6分鐘後在竹南鎮文心街，撞上對向警車後方停下來，員警立即上前逮捕黃男。

黃男酒測呼氣酒精濃度每公升0.58公克，警方依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，另黃男拒檢開車逃逸過程，涉1次不服稽查取締、1次闖紅燈、16次未打方向燈、4次不依規定駛入來車道、1次關大燈，及危險駕駛交通違規，舉發6萬2800元以上罰鍰。

竹南分局表示，為了維護交通安全，將持續進行交通違規取締工作，而對於影響他人及自身生命安全甚鉅的酒駕犯行，將秉持毋枉毋縱持續查緝，並呼籲駕駛人切勿以身試法、心存僥倖，並牢記「開車不喝酒、喝酒不開車」，以確實保障用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康