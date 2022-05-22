撞老翁躲一旁由兒子出面頂替 法院批：社會最不良示範

彰化許姓男子和騎腳踏車的82歲施姓老翁相撞，卻叫兒子到場自稱肇事者接受酒測，施翁重傷急救1個多月死亡。一審痛批許由兒子頂替是對社會「最不良示範」，依過失致死判他1年2月，二審考量施經路口未禮讓幹道是肇事主因，許沒減速是肇事次因，撤銷改判他1年，可上訴。

檢警調查，許男2021年5月5日騎機車沿埔鹽鄉天盛村大新路，經過有閃黃燈路口沒注意貿然通過，攔腰撞上騎腳踏車的施姓老翁，許肇事後還通知兒子到場，由對方謊稱是駕駛接受酒測，而施翁緊急送醫，急救1個多月病情仍惡化死亡，許的兒子也被依頂替罪判拘役50日。

彰化地院一審時，許先是辯稱過路口有停下來看，左右沒來車，後改口稱施翁騎車蛇行來撞他，法院發現，許肇事後馬上打119但未接通，隨後又打聯絡兒子到場，還辯稱「不知道兒子跟警察說自己是肇事人」等語。

法院直言，任何有基本常識者，都會知道車禍後警方到場一定會詢問狀況、測量及酒測，許見員警沒主動說明、受測，反而躲避一旁，而由毫無相關的兒子出面解釋，無論他有無授意兒子頂替，但也不可能不知情。

法院說，許肇事後由兒子頂替，造成警方無法還原經過、不能對他酒測，痛批許男的行徑是對社會做出「最不良的示範」應予嚴逞；且施翁遭撞經手術1個多月死亡，其妻子也高齡79歲與施結褵55年，內心飽受煎熬，且子女面對許頂替、卸責，心中悲憤可想而知。

施的子女也表示，許事發至父親過世都沒向他們道歉，第一次跟檢察官到他們家還嬉皮笑臉，調解態度很傲慢。一審以許對被害人不聞不問、沒和解等，依過失致死罪判他1年2月。