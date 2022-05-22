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瞎扯白沙屯媽祖壓轎金幫淨化 撒冥紙確定構成恐嚇判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

撒冥紙是否構成恐嚇？過去法院曾以「迷信犯」判無罪；台中林姓、李姓男子凌晨3點到別人家撒冥紙，先辯稱是拿白沙屯媽祖的壓轎金要幫淨化、後改口是要詛咒，檢察官論罪強調撒冥紙主觀有惡害通知，被害人確實心生畏懼，依恐嚇起訴，法院一審判2人拘役40日，上訴二審駁回確定。

檢警調查，林男（29歲）不滿宋男和他岳父有糾紛，2021年5月24日凌晨3點多，開車載李男（36歲）到宋住家外，接連朝宋門口拋灑大量冥紙、丟雞蛋，宋心生畏懼報警對2人提告恐嚇。

檢方訊時，林、李均否認，林辯稱純粹想洩憤，沒有恐嚇警告意圖，李則說他有「感應」到那個地方不乾淨，車上剛好有白沙屯媽祖的壓轎金，就想說去淨化一下，不要讓不乾淨的東西影響屋主。

台中地檢認為，林、李除撒冥紙還有丟雞蛋，動機顯非單純要去淨化該處；中檢也說，冥紙傳統是燒給先人的祭祀工具，一般雖無傳達惡害通知，但隨社會演進，對於冥紙用法、場合及被賦予意涵，已迥異於傳統習俗解讀。

中檢說，尤其冥紙經新聞報導、戲劇演出，如郵寄冥紙給他人，作為加害生命警告用途，或是直接在住家拋灑大量冥紙，使人有遭受不測致死亡意象連結，進而感到恐懼，類似狀況在社會非絕無僅有。

中檢指出，若行為人對撒冥紙有認知意在恫嚇他人，被撒的受害人也深感畏怖，顯然是以撒冥紙來傳達惡害通知，在這種情形下，法院不得無視行為人主觀意欲及被害人感受，而僅憑冥紙祭祀用途，詮釋為祝禱、詛咒等狹隘觀點，偵結依恐嚇罪嫌將2人聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭認定林、李撒冥紙均構成恐嚇，各判拘役40日；2人均不服上訴，主張是出於主咒之意才撒冥紙，而詛咒屬於「迷信犯」不構成犯罪。

台中地院二審合議庭認為，依習俗冥紙是供往生者在陰間使用的貨幣，但社會上偶有人遇糾紛就寄紙錢、灑冥紙，被害人擔心生命、安全面臨威脅而心生畏懼是正常反應，綜合主觀、客觀可推斷本案撒冥紙有惡害通知。

合議庭也說，林、李半夜3點去撒冥紙，非任何祭祀時間，更顯有使宋感到威脅、警告意味，認為原審無違誤，駁回其訴。

撒冥紙示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
撒冥紙示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

白沙屯媽祖

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