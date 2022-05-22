嘉義男曾闖屋性侵、再假問路痛毆女騎士 判3年並賠60萬

有性侵前科的男子顏騰德去年5月底騎機車停等紅燈，向不認識的女騎士問路，竟突然強勒頸部，導致她人車倒地，抓她頭撞地，落網後還辯稱，對方大叫才發生肢體衝突。嘉義地院一審依傷害罪判3年，上訴中；受害女子身心受創，另求償100萬精神慰撫金，一審獲判賠60萬，仍可上訴。

判決指出，顏騰德2006年涉侵入女性住處，持刀傷害並將被害人反綁強盜、性侵，判刑12年，2018年假釋期滿，卻再犯下施用毒品案判6月，直到2020年執行完畢，不料不到1年又犯案。

2021年5月31日晚間11點40分許，顏騰德騎機車沿嘉義市西區世賢路1段慢車道，往西南方向行駛，行經世賢路1段與八德路的路口等紅燈，看見一旁僅有黃姓女騎士，隨即把機車停路邊，上前佯裝問路稱「小姐，你知道自由路嗎？」當黃姓女子以為是問路、鬆懈警戒之際，他突然繞道後方，持類似繩索或皮帶的不明物品，套住黃女頸部並用力緊勒後拉，黃女因此人車倒地。

顏騰德沒馬上罷手，持續將黃姓女子安全帽擊打到脫落，還抓她頭部朝地面撞擊多次，於是跑回機車處，不管鑰匙掉地上，雙腳蹬滑行方式逃離現場。

黃姓女子驚恐趕緊返家後，向警方報案，再到醫院，診斷前額擦挫傷、頸部擦傷與勒痕，及左膝擦傷等，檢警循監視器逮人。

顏騰德到案辯稱，是客氣的問路，對方不知為何大叫，才發生肢體衝突、拉扯。

合議庭認為，問路只是顏騰德為接近被害人的藉口，應確實有黃姓女子指控的不明繩索、皮帶等類似物品攻擊情形，不過雙方不認識，且顏騰德被黃姓女子扯下口罩，就停止勒頸，並從她傷勢研判，應沒有殺人意圖。

合議庭痛批，顏騰德前案服刑完沒有真心悔改，再次針對弱勢女子犯案，造成黃姓女子身心受創，黃女一再請求要對他從重量刑，還要求法官，當他可以出獄時要通知，可見黃女內心恐懼，此行徑也遭人目擊，恐造成社會大眾人心惶惶，敗壞社會治安，依傷害罪判3年。