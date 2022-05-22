照顧者不要累垮自己！《長期照顧服務法》不僅針對失能者 也有臨時住宿、日間照顧及喘息服務

蘇湛雯律師

《長期照顧服務法》於民國104年5月15日立法三讀通過，於同年6月3日公布，由於有眾多配套子法需要配合訂定之緣故，《長期照顧服務法》第66條第1項規定，該部法律自公布後二年施行，亦即《長期照顧服務法》正式上路的時間為民國106年6月3日。本文謹就為何需制定《長期照顧服務法》及這部法律會為民眾帶來的影響加以簡述。

一、為何需制定《長期照顧服務法》？

近數十年來，國內已陸續發展出各種長照服務體系，例如：提供安養機構服務的社政體系、提供護理之家服務的衛政體系、提供榮民之家服務的退撫體系，惟各個體系所提供服務的申請條件不盡相同，多有造成民眾誤會、混淆的情形，為此，立法者訂定《長期照顧服務法》以一致性管理、整合分立的長照體系，將資訊整理清楚，避免民眾在申請服務時無所適從。

此外，《長期照顧服務法》另外一個功能係為了因應國內的的人口問題，根據衛生福利部國民長期照護需要調查的統計，民國104年全人口失能人數為七十五萬五千人（老年失能人數四十八萬三千人），並預測全人口失能人數將於民國120年快速增加至一百二十萬人；內政部統計之育齡婦女平均生育子女數，則由民國88年間之每戶二人，至民國102年間降至每戶1.07人。

種種數據均顯示出我國目前正面臨「人口快速老化、需照顧人口急速成長」及「家戶人口減少、照顧功能日益薄弱」之現象，因此，國家必須推動《長期照顧服務法》，藉以強化長照服務體系，分擔國民的照顧壓力。

二、《長期照顧服務法》施行後會帶給民眾哪些影響？

(一)強化照顧者服務

過去國內的長照服務照顧對象以「失能者」為主，《長期照顧服務法》施行後，亦強調對照顧者應提供之服務，包含：有關資訊之提供及轉介、長照知識及技能訓練、喘息服務、情緒支持及團體服務之轉介，以及其他有助於提升家庭照顧者能力及其生活品質之服務（註1）。也就是說，除了「失能者」本人外，「照顧者」亦能獲得國內長照服務資源的協助。

(二)建立補充訓練制

為了增進受僱於家庭的外籍看護對「失能者」照顧知識、照顧技巧的認知，《長期照顧服務法》施行後初次入國的外國人，並受僱於失能者家庭從事看護工作者，雇主得為其申請接受中央主管機關所定之補充訓練（註2）。

（本文出自《長照安養醫療法律手冊》，未經同意禁止轉載。) (三)評鑑、資訊整合

根據《長期照顧服務法》第39條規定：「Ⅰ主管機關對長照機構應予輔導、監督、考核、檢查及評鑑；必要時，並得通知其提供相關服務資料，長照機構應提供必要之協助，不得規避、妨礙或拒絕。Ⅱ前項評鑑結果，應予公告。Ⅲ第一項評鑑應依長期照顧服務機構類別訂定；其評鑑對象、項目、方式、評鑑人員資格與遴聘、培訓及其他有關事項之辦法，由中央主管機關定之。」

因為以前的評鑑及各項資訊分散在不同體系，對於需要查閱相關資訊的人造成許多不便，《長期照顧服務法》施行後，各個長照機構接受評鑑的結果將在單一平台公告，以便於查詢。

(四)整合式服務入法

國內過往僅有試辦整合式服務，後來直接將之定入法律，於《長期照顧服務法》第9條規定：「Ⅰ長照服務依其提供方式，區分如下：

一、居家式：到宅提供服務。二、社區式：於社區設置一定場所及設施，提供日間照顧、家庭托顧、臨時住宿、團體家屋、小規模多機能及其他整合性等服務。但不包括第三款之服務。三、機構住宿式：以受照顧者入住之方式，提供全時照顧或夜間住宿等之服務。四、家庭照顧者支持服務：為家庭照顧者所提供之定點、到宅等支持服務。五、其他經中央主管機關公告之服務方式。Ⅱ前項服務方式，長照機構得合併提供之。Ⅲ第一項第二款社區式之整合性服務，得由直轄市、縣（市）主管機關邀集社區代表、長照服務提供者代表及專家學者協調、審議與諮詢長照服務及其相關計畫、社區式整合性服務區域之劃分、社區長照服務之社區人力資源開發、收退費、人員薪資、服務項目、爭議事件協調等相關事項；並得與第七條規定合併設立。」

也就是說，法律不僅明定長照服務提供方式之類別，更直接規定一個機構可以同時提供民眾多元服務，包含「臨時住宿」、「日間照顧」、「居家服務」等，以便照顧者能在必要時更快、更便捷地找到所需資源。

(五)普及服務有專款（《長期照顧服務法》第15條）：

此外，因為過去我國並無設立專款，所以普及長照服務的誘因大為不足，為了提供長照服務、擴增與普及長照服務量能、促進長照相關資源之發展、提升服務品質與效率、充實並均衡服務與人力資源及補助各項經費，《長期照顧服務法》明定設置「特種基金」，並規定基金來源（註3），由「長照基金」獎勵補助各項資源，藉以普及長照服務。

三、結語

國內現今高齡化、少子化現象之問題日益嚴重，長照服務之重要性必定將大為提升，期望透過《長期照顧服務法》的施行，讓「失能者」能得到專業、妥適的照護服務，也減輕照護者的照顧壓力，俾使人民本於《憲法》所享有之健康權等基本人權均能受到保障。

（本文摘錄出自《長照安養醫療法律手冊》，未經同意禁止轉載。作者為永然聯合法律事務所高雄所執業律師)

註1.《長期照顧服務法》第13條。

註2.《長期照顧服務法》第64條。

註3.《長期照顧服務法》第15條。