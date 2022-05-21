快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

華視新聞又出包！ 字幕出現火星文網友瘋解碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒欲斷4年婚姻 母自曝當年結婚證書是她冒名簽

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名羅姓男子2016年與蔡姓女子登記結婚，後來感情破裂欲斷姻緣，其母自曝當年結婚證書是她冒用羅父名義簽名蓋章，他據此打民事婚姻無效訴訟，其母也因此吃刑事官司，被桃園地院依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，羅男經親友介紹認識蔡姓女子，2人在2016年決定結婚，約定由雙方父親擔任證婚人，並在同年8月完成登記。豈料，2人感情在4年後生變，羅男以結婚證書證婚人欄位是母親在父親不知情的狀況下代簽，主張婚姻無效，而蔡女知悉上情後，也控羅母偽造文書。

案發後，羅母坦承自己冒用羅父名義在空白結婚證書簽名，並盜取羅父放在公司的印章蓋章，蓋完就拿給羅男和女方簽章，羅父當時並不知道兒子準備結婚的事。

法院調查，羅母行為同時涉犯行使偽造私文書罪和使公務員登載不實罪，從重應以行使偽造私文書罪論處。

法院認為，羅母自白犯行，非無悔意，羅父也替她求情，希望有緩刑機會，因此酌量其刑，但她嚴重影響蔡女權益，所以未宣告緩刑。

羅母因為冒名簽結婚證書，被桃園地院依行使偽造私文書罪判2月徒刑。記者陳俊智／攝影
羅母因為冒名簽結婚證書，被桃園地院依行使偽造私文書罪判2月徒刑。記者陳俊智／攝影

結婚 婚姻 桃園

延伸閱讀

他趁泥醉強吻男同事 被判6月、法治教育3場

涉詐領助理費 台東縣議員林威志判2年緩刑4年

監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年

人妻婚前想瘦身運安毒來台 無期重罪獲3度減刑不用入獄

相關新聞

兒欲斷4年婚姻 母自曝當年結婚證書是她冒名簽

桃園一名羅姓男子2016年與蔡姓女子登記結婚，後來感情破裂欲斷姻緣，其母自曝當年結婚證書是她冒用羅父名義簽名蓋章，他據此...

涉詐領助理費 台東縣議員林威志判2年緩刑4年

台東縣議員林威志涉詐領58萬餘元助理費，犯後態度良好自白犯罪，地檢署起訴時建議法院量處適當刑責。台東地方法院昨天判林威志...

退休教官對女照服員襲胸 辯「喝醉站不穩」遭打臉判刑

高雄退休槐姓男教官獨居在高雄榮家，趁院內女照顧服務員替槐男拿碗時，伸手襲胸；事後對方不甘受辱報警；槐男否認犯行，還辯稱喝...

監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年

法務部矯正署泰源技訓所戒護科吳姓管理員，為與受刑人建立關係，自108年5月起值勤時協助胡、謝等受刑人夾帶茶葉、平版電腦、...

影／三鶯「噪音車科技執法」 增強取締昨環警聯合路檢

為了防制酒後駕車及改裝車噪音擾民，去年已在三鶯地區增設「噪音車科技執法」取締。昨晚三峽警方會同環保局實施路檢增強取締。兩...

男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰

高雄市旗津區一名王姓男子日前酒後騎腳踏車，前往旗津醫院聲稱要打第3劑疫苗，保全見王男滿身酒氣，又語無倫次，阻止他進入醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。