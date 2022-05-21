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兒欲斷4年婚姻 母自曝當年結婚證書是她冒名簽
桃園一名羅姓男子2016年與蔡姓女子登記結婚，後來感情破裂欲斷姻緣，其母自曝當年結婚證書是她冒用羅父名義簽名蓋章，他據此打民事婚姻無效訴訟，其母也因此吃刑事官司，被桃園地院依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
判決指出，羅男經親友介紹認識蔡姓女子，2人在2016年決定結婚，約定由雙方父親擔任證婚人，並在同年8月完成登記。豈料，2人感情在4年後生變，羅男以結婚證書證婚人欄位是母親在父親不知情的狀況下代簽，主張婚姻無效，而蔡女知悉上情後，也控羅母偽造文書。
案發後，羅母坦承自己冒用羅父名義在空白結婚證書簽名，並盜取羅父放在公司的印章蓋章，蓋完就拿給羅男和女方簽章，羅父當時並不知道兒子準備結婚的事。
法院調查，羅母行為同時涉犯行使偽造私文書罪和使公務員登載不實罪，從重應以行使偽造私文書罪論處。
法院認為，羅母自白犯行，非無悔意，羅父也替她求情，希望有緩刑機會，因此酌量其刑，但她嚴重影響蔡女權益，所以未宣告緩刑。
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