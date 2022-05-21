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男不甘被分手 硬上已婚女同事判4年4月
杜姓男子前年11月初與公司已婚女同事短暫交往，但女方急踩剎車表明不願再繼續下去，杜約她出來講清楚，強行在公司防火巷內掀衣吻胸、撫摸下體，隔天又拉她進廁所內硬上而挨告，杜辯稱當下是藕斷絲連的情侶關係，不被法官接受，認他犯強制猥褻、強制性交罪，應執行4年4月。
杜男否認強制猥褻、強制性交，他辯稱，當時與女方屬藕斷絲連的情侶關係，前年12月3日、4日都是要找女方講切結書的事，因為女方隱瞞已婚身分，他沒對女方強制猥褻或性交行為。
女方指出，她一開始以為杜知道她結婚，所以杜於2020年11月12日跟她告白時，她有答應對方，但是她已經結婚，她認為不能繼續這樣下去，之後她有約對方出來講清楚。同年11月19日之後，她就想要疏遠他、之後都是敷衍他，但對方一直要求肉體上補償、簽切結書保證不外遇、做善事，但她覺得沒必要。她認為，傾向冷處理，因為撕破臉不太好看，會影響我們工作。先生一直到案發時才知道這件事。
台南地院合議庭認為，女方坦承曾允諾與對方交往；同年11月19日向對方坦承有婚姻關係後，也曾允諾繼續維持交往關係至對方外派出國，但男女關係交往本屬雙方均有意願情況下才行，雙方均應尊重對方自主決定權。因此，只要女方表達不願意繼續維持交往關係、不願為親密性行為，即應受到尊重。
合議庭審酌，杜男因在公司認識女方，進而交往，卻不甘女方隱瞞已婚身分，且無意繼續維持親密、交往關係，而違反其意願強制猥褻、強制性交，造成女方身心受傷害，所為可議，且迄今均否認犯行，並無任何歉咎之意的犯後態度等一切情狀。認他犯強制猥褻罪處10月，又犯強制性交罪處3年10月，應執行4年4月，可上訴。
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