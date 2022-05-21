酒駕累犯又醉後上路 拒檢致警員受傷逃2公里遭逮

有酒駕紀錄的劉男昨晚酒後騎車行經彰化市中山路，巡邏員警要求停車受檢，劉男反而加速逃逸，擦撞造成張姓警員受傷，警方追緝約2公里，劉男落網時酒測值超標，依法送辦。

彰化縣警察局彰化分局員警今天指出，劉男已有3次酒駕紀錄，昨晚酒後騎機車行經彰化市中山路一段時，彰化分局執行巡邏勤務的張姓員警發現劉男行車不穩，且神情緊張，要求停車受檢。

但劉男不僅未停車，反而加速逃逸，混亂中擦撞員警機車，造成張姓員警受傷；彰化分局獲報出動線上警網圍捕，負責追緝的員警追了約2公里，才將劉男逮捕到案。

劉男落網時酒測值超標，他辯稱自己在家喝了藥酒後才騎機車出門，沒想到會變成酒駕；警方詢後依刑法公共危險罪及妨害公務罪，將劉男移送彰化地檢署偵辦。