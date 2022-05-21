快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

酒駕累犯又醉後上路 拒檢致警員受傷逃2公里遭逮

中央社／ 彰化21日電

酒駕紀錄的劉男昨晚酒後騎車行經彰化市中山路，巡邏員警要求停車受檢，劉男反而加速逃逸，擦撞造成張姓警員受傷，警方追緝約2公里，劉男落網時酒測值超標，依法送辦。

彰化縣警察局彰化分局員警今天指出，劉男已有3次酒駕紀錄，昨晚酒後騎機車行經彰化市中山路一段時，彰化分局執行巡邏勤務的張姓員警發現劉男行車不穩，且神情緊張，要求停車受檢。

但劉男不僅未停車，反而加速逃逸，混亂中擦撞員警機車，造成張姓員警受傷；彰化分局獲報出動線上警網圍捕，負責追緝的員警追了約2公里，才將劉男逮捕到案。

劉男落網時酒測值超標，他辯稱自己在家喝了藥酒後才騎機車出門，沒想到會變成酒駕；警方詢後依刑法公共危險罪及妨害公務罪，將劉男移送彰化地檢署偵辦。

酒駕 酒測

延伸閱讀

罰不怕！ 3次酒駕記錄男又再犯 撞警後逃2公里仍被制伏

酒駕恍神撞爛自小客180度翻車 他自行爬出酒測0.22毫克

男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰

花蓮死亡車禍小貨車司機酒駕 車輛遭沒入成全縣首例

相關新聞

涉詐領助理費 台東縣議員林威志判2年緩刑4年

台東縣議員林威志涉詐領58萬餘元助理費，犯後態度良好自白犯罪，地檢署起訴時建議法院量處適當刑責。台東地方法院昨天判林威志...

退休教官對女照服員襲胸 辯「喝醉站不穩」遭打臉判刑

高雄退休槐姓男教官獨居在高雄榮家，趁院內女照顧服務員替槐男拿碗時，伸手襲胸；事後對方不甘受辱報警；槐男否認犯行，還辯稱喝...

監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年

法務部矯正署泰源技訓所戒護科吳姓管理員，為與受刑人建立關係，自108年5月起值勤時協助胡、謝等受刑人夾帶茶葉、平版電腦、...

影／三鶯「噪音車科技執法」 增強取締昨環警聯合路檢

為了防制酒後駕車及改裝車噪音擾民，去年已在三鶯地區增設「噪音車科技執法」取締。昨晚三峽警方會同環保局實施路檢增強取締。兩...

男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰

高雄市旗津區一名王姓男子日前酒後騎腳踏車，前往旗津醫院聲稱要打第3劑疫苗，保全見王男滿身酒氣，又語無倫次，阻止他進入醫院...

保全缺錢繳房租持水果刀行搶 遭判7年4個月刑期

高雄鄭姓男保全因沒錢繳房租，竟動歪腦筋，持水果刀行搶，得手583 包市值12萬的保健食品，犯案當天就遭逮；經審理，地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。