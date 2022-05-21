涉詐領助理費 台東縣議員林威志判2年緩刑4年

台東縣議員林威志涉詐領58萬餘元助理費，犯後態度良好自白犯罪，地檢署起訴時建議法院量處適當刑責。台東地方法院昨天判林威志有期徒刑2年、緩刑4年，褫奪公權2年。

林威志遭檢舉詐領助理費，2020年底檢調發動偵查，將林威志收押，同年12月30日將林威志依涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上之機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，向台東地方法院提起公訴。

台東地檢署在起訴書中表示，自2018年12月25日至2020年11月間，林威志分別以5名男子作為人頭帳戶，按月向台東縣議會申請每月3至5萬元不等的公費助理補助費，致使不具實質審查權亦不知情的議會承辦人陷於錯誤，按月登載在「台東縣議會員工薪資表」、「勞工保險加保申請表」、「勞工保險退保申請表」、「勞工保險投保薪資調整表」。

按月匯款至人頭帳戶，再由林威志親自提領，或指示不知情女姓友人每月初領現，或以轉帳方式全數提領，並將現金交付林威志，詐得款額總計新台幣58萬5941元。

東檢審酌林威志偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物，犯後態度良好等，建議台東地方法院，若林威志也能配合法院審理，給予量處適當之刑，以啟自新。

台東地方法院昨天判處林威志，利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑2年。緩刑4年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付新台幣40萬元，褫奪公權2年，犯罪所得沒收。

台東地檢署主任檢察官謝長夏今天接受中央社記者電話訪問表示，因昨天判決地檢署尚未接獲判決書，接到判決書後再研議是否上訴。截至記者截稿，尚未取得林威志聯繫。