快訊

台大申請入學還未改為全書審 專家教戰：2類學生最具優勢

鄧振中、戴琪泰國會晤 未來數周內將再次會談

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

台北轉運站內打翻水致人摔傷 男子判賠21.6萬元

中央社／ 台北21日電

何姓男子在台北轉運站內打翻水未及時處置，導致小跑步經過的陳姓男子滑倒受傷。案經陳男求償，士林地院日前判何男應賠償看護費與精神慰撫金共新台幣21萬6000元。

全案起於民國109年7月30日上午，何姓男子在台北轉運站1樓大廳19號售票櫃檯前，不慎打翻保溫水瓶致地面濕滑；約3分鐘後，陳姓男子小跑步經過，因而打滑摔倒，受有左側髕骨橫斷移位閉鎖性骨折傷害。

陳姓男子對何姓男子提出過失傷害告訴，士林地方法院去年判處何男有期徒刑3月，得易科罰金確定。

陳男並提起刑事附帶民事訴訟，請求何男與經營管理台北轉運站的萬達通實業股份有限公司，連帶賠償66萬餘元，士林地院日前作出一審判決。

判決指出，台北轉運站的清潔人員確實每2小時清潔1次，每天並由主管巡查3次；案發當時，何男打翻保溫水瓶後未處理也沒告知現場清潔人員，萬達通公司人員並無管理不當或接獲通報而未立即處理的怠惰或疏失，免負賠償責任。

法官認為，何姓男子因過失而不法侵害陳姓男子，審酌陳男傷勢不輕，且必須接受手術、復健、由他人看護，判何男應賠償精神慰撫金15萬元、看護費用6萬6000元。可上訴。

看護 復健 民事訴訟

延伸閱讀

臉書4000字「攻擊」美女CEO黃麟雅 名媛判賠60萬元

綠帽夫質問性愛次數 妻答「數手指頭」讓他徹夜難眠

TVBS解僱范立達不合法 更一審判賠251萬且得月付25萬薪

軍人騎車返營輾坑摔車亡 二審判國賠514萬

相關新聞

退休教官對女照服員襲胸 辯「喝醉站不穩」遭打臉判刑

高雄退休槐姓男教官獨居在高雄榮家，趁院內女照顧服務員替槐男拿碗時，伸手襲胸；事後對方不甘受辱報警；槐男否認犯行，還辯稱喝...

監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年

法務部矯正署泰源技訓所戒護科吳姓管理員，為與受刑人建立關係，自108年5月起值勤時協助胡、謝等受刑人夾帶茶葉、平版電腦、...

影／三鶯「噪音車科技執法」 增強取締昨環警聯合路檢

為了防制酒後駕車及改裝車噪音擾民，去年已在三鶯地區增設「噪音車科技執法」取締。昨晚三峽警方會同環保局實施路檢增強取締。兩...

男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰

高雄市旗津區一名王姓男子日前酒後騎腳踏車，前往旗津醫院聲稱要打第3劑疫苗，保全見王男滿身酒氣，又語無倫次，阻止他進入醫院...

保全缺錢繳房租持水果刀行搶 遭判7年4個月刑期

高雄鄭姓男保全因沒錢繳房租，竟動歪腦筋，持水果刀行搶，得手583 包市值12萬的保健食品，犯案當天就遭逮；經審理，地方法...

妹衰收新竹違規停車罰單 竟是無照姐冒名甩鍋

馮姓女子收到交通裁決書，內容指她曾開車在新竹市違規並排停車遭警方舉發，通知需要繳納罰鍰，但她當天根本沒發生過此事，立刻報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。