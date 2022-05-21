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退休教官對女照服員襲胸 辯「喝醉站不穩」遭打臉判刑
高雄退休槐姓男教官獨居在高雄榮家，趁院內女照顧服務員替槐男拿碗時，伸手襲胸；事後對方不甘受辱報警；槐男否認犯行，還辯稱喝醉站不穩，沒碰觸對方胸部。經查，當時雙方對談槐男都能清楚應答，地院認意識及肢體控制能力未受影響，將他依性騷擾罪，處拘役45天。
判決指出，槐男從教官工作退休後，靠月退俸生活，獨居在高雄榮家，前年9月20日11時許，趁代班照服員小花（化名）協助拿碗時，伸手襲胸，嚇得小花當場大聲喝斥並撥掉槐的手掌，事後不甘受辱報警。
審理時，槐男辯稱小花確實有對他大聲喝斥，但否認性騷擾犯行，還說當時他喝很多酒，不記得有碰到對方，還說他站不穩若摔跤碰到並無非禮，堅稱沒用手碰觸對方胸部。
小花反駁，槐男案發前要求買便當，因店家未營業，改口要煮麵給他吃，槐說好，但不加荷包蛋，要放一點高麗菜；還知要支付50元，代表意識應該清楚，並非不省人事。
經查，對小花提問槐男都能清楚應答，堪認案發時意識及肢體控制能力都未受飲酒影響，純屬卸責之詞，不足憑信。
地院認為，槐男為逞一己私慾，竟趁機觸摸小花胸部，干擾及破壞有關於性的平和狀態，且犯後矢口否認犯行，未見悔意；經審理，將他依性騷擾罪，處拘役45天，得易科罰金，全案仍可上訴。
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