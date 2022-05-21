監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年

法務部矯正署泰源技訓所戒護科吳姓管理員，為與受刑人建立關係，自108年5月起值勤時協助胡、謝等受刑人夾帶茶葉、平版電腦、手機等物，經發現有異，吳主動自首、坦承犯行，檢方偵查後依違反貪污治罪條例提起公訴，一審依對主管事務圖利罪，判刑1年11月，緩刑2年，並向國庫支付10萬元，褫奪公權2年。

泰源技訓所表示，本案為當時內務檢查時主動發現，吳得知後立即自首、坦承犯行，吳員2年前已調至台南看守所。

判決書指出，吳男自民國104年7月分派泰源技訓所擔任戒護科管理員，吳工作期間希望胡、謝等能協助管理其他受刑人，維持監所秩序，由胡先告知家人匯款2萬4000元給高雄某茶行，吳男隔日到茶行取貨後，再取得茶葉攜入泰源技訓所交付胡使用。並以類似手法，隔年3月再為謝姓受刑人夾帶茶葉、保溫杯。

胡、謝、劉等受刑人為了能在監所內觀看影片、對外聯絡，以匯款或託人直接交現金給吳，集資共約7萬7000元，請吳男代購買平版電腦、手機、記憶卡及MP4等物，共購買內載有影片記憶卡15張、MP4播放器3台、平版電腦2台、手機1支，再利用值勤機會或假日將物品交付胡、謝等人。