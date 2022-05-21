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監所管理員幫受刑人帶平板手機MP4判1年11月緩刑2年
法務部矯正署泰源技訓所戒護科吳姓管理員，為與受刑人建立關係，自108年5月起值勤時協助胡、謝等受刑人夾帶茶葉、平版電腦、手機等物，經發現有異，吳主動自首、坦承犯行，檢方偵查後依違反貪污治罪條例提起公訴，一審依對主管事務圖利罪，判刑1年11月，緩刑2年，並向國庫支付10萬元，褫奪公權2年。
泰源技訓所表示，本案為當時內務檢查時主動發現，吳得知後立即自首、坦承犯行，吳員2年前已調至台南看守所。
判決書指出，吳男自民國104年7月分派泰源技訓所擔任戒護科管理員，吳工作期間希望胡、謝等能協助管理其他受刑人，維持監所秩序，由胡先告知家人匯款2萬4000元給高雄某茶行，吳男隔日到茶行取貨後，再取得茶葉攜入泰源技訓所交付胡使用。並以類似手法，隔年3月再為謝姓受刑人夾帶茶葉、保溫杯。
胡、謝、劉等受刑人為了能在監所內觀看影片、對外聯絡，以匯款或託人直接交現金給吳，集資共約7萬7000元，請吳男代購買平版電腦、手機、記憶卡及MP4等物，共購買內載有影片記憶卡15張、MP4播放器3台、平版電腦2台、手機1支，再利用值勤機會或假日將物品交付胡、謝等人。
吳男之後發現有異，主動向政風陳報，表示想與受刑人友好，協助其管理其他受刑人，維持秩序，同意為多人夾帶物品入監所，並坦承犯行，院方認為其自首犯後態度良好、有悔意，調查後未發現有因而獲取個人不法利益，僅因偶然觸法，判刑1年11月，並宣告緩刑2年。
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