影／三鶯「噪音車科技執法」 增強取締昨環警聯合路檢

為了防制酒後駕車及改裝車噪音擾民，去年已在三鶯地區增設「噪音車科技執法」取締。昨晚三峽警方會同環保局實施路檢增強取締。兩個小時，共盤查45車45人、取締噪音車輛3輛、無照駕駛違規2件、宣導酒後勿駕車10件，以宣誓促進交通安全及社區寧靜的決心。

去年（2021年）1月開始，新北市三峽區大義路北大特區、鶯歌區建國路一帶，增設「噪音車科技執法」，以科學儀器取得聲音超標證據資料，搭配獨有的車牌辨識系統，全面杜絕未經審驗的噪音排氣管上路，但仍有改裝車車主，無視法規囂張飆騎於三峽、鶯歌地區一帶。

為增強為了防制酒後駕車及改裝車噪音擾民，昨天深夜，由三峽警分局鳳鳴派出所所長莊于霈，帶領湖山、鳳鳴派出所員警，會同新北市政府環境保局，於鶯歌區鳳鳴路與鳳福路口實施「環警聯合路檢」。

警方表示，短短兩個小時，共盤查45車45人、取締噪音車輛3輛、無照駕駛違規2件、宣導酒後勿駕車10件，以宣誓促進交通安全及社區寧靜的決心。