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男酒後騎單車到醫院盧打疫苗 警測出超標酒測值挨罰
高雄市旗津區一名王姓男子日前酒後騎腳踏車，前往旗津醫院聲稱要打第3劑疫苗，保全見王男滿身酒氣，又語無倫次，阻止他進入醫院，警方獲報，追上騎單車離去的王男，當場施以酒測，結果超過每公升0.89毫克，王男疫苗沒打成，反而接下最高可罰1200元罰單。
警方指出，家住旗津區的王姓男子（55歲），18日中午，在家喝了幾瓶啤酒後，騎著腳踏車到旗津醫院打疫苗，醫院保全聞到王男滿身酒味，趨前制止，王男當下碎碎念，指自己要打第3劑，院方擔心王男鬧事，立即報警。
王男得知院方報警後，騎著單車悻然離去，鼓山警分局中洲派出所員警趕抵，根據保全員的描述，在醫院不遠處找到搖搖晃晃騎著單車的王男，警方將王一把攔下，發現他身上濃濃酒味，當場施以酒測值，結果酒測值高達每公升0.89毫克。
警方當下依道路交通管理處罰條例第73條掣單舉發，對王男開出可罰600至1200元罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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