檢察官劉憲英考績丙等提告勝訴 宜檢提上訴

宜蘭地檢署檢察官劉憲英因2019年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求法官撤銷地檢署的職務評定。法院認定原處分有程序瑕疵，判劉男勝訴。宜檢已提上訴。

檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」；「未達良好」形同公務人員考績丙等。

全案緣於，劉憲英不服2020年6月間宜蘭地檢署職務評定通知書核定他2019年的年終職務評定結果為「未達良好」，經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，進而提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院指出，本件年終職務評定未達良好的原處分，屬於不利的行政處分，依行政程序法102條的規定，應給予受評人劉憲英於原處分作成前，有陳述意見的機會。

法院認定，本件職務評定的原處分作成前，未給劉憲英陳述意見機會，為程序瑕疵，且無從補正，明顯有違法，劉憲英請求撤銷，為有理由，判劉憲英勝訴。全案可上訴。