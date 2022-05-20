聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉貪鄉長罹癌病逝免訴 堂弟公務員收賄判1年11月
屏東縣佳冬鄉長龔日光因鄉內多項工程收受廠商賄絡，被依貪汙罪起訴。屏東地方法院一審終結今天宣判，龔日光因於今年2月罹癌病逝免訴，其堂弟公所建設課技工龔至成判有期徒刑1年11月，屏東縣議長周典論胞弟周土盛因妨害投標等罪判8月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。
屏東地檢署2018年偵辦麟洛鄉公所弊案時，因涉案廠商同時於佳冬等鄉亦有承包工程擴大偵辦，龔日光後來因涉貪遭收押，並依貪汙罪起訴，獲保後於今年2月15日因病過世。
佳冬鄉有玉光國小通學步道改善工程等3項工程涉及不法，周土盛等人合謀，找人在公所外顧標，攔阻非議定得標廠商進入公所投標，待特定廠商得標後再付款行賄。佳冬國中工程設計標部分，甚至由承商直接交付賄款。
法院審理時，被告多坦承犯行。一審依貪汙治罪條例判處龔至成等3名涉案公務員1年9月至1年11月不等有期徒刑。周士盛等7人因行賄、妨害投標，判處5月至10月不等有期徒刑，得易科罰金，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言