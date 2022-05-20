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涉貪鄉長罹癌病逝免訴 堂弟公務員收賄判1年11月

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣佳冬鄉長龔日光因鄉內多項工程收受廠商賄絡，被依貪汙罪起訴。屏東地方法院一審終結今天宣判，龔日光因於今年2月罹癌病逝免訴，其堂弟公所建設課技工龔至成判有期徒刑1年11月，屏東縣議長周典論胞弟周土盛因妨害投標等罪判8月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

屏東地檢署2018年偵辦麟洛鄉公所弊案時，因涉案廠商同時於佳冬等鄉亦有承包工程擴大偵辦，龔日光後來因涉貪遭收押，並依貪汙罪起訴，獲保後於今年2月15日因病過世。

佳冬鄉有玉光國小通學步道改善工程等3項工程涉及不法，周土盛等人合謀，找人在公所外顧標，攔阻非議定得標廠商進入公所投標，待特定廠商得標後再付款行賄。佳冬國中工程設計標部分，甚至由承商直接交付賄款。

法院審理時，被告多坦承犯行。一審依貪汙治罪條例判處龔至成等3名涉案公務員1年9月至1年11月不等有期徒刑。周士盛等7人因行賄、妨害投標，判處5月至10月不等有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

佳冬鄉公所涉貪，鄉長龔日光因病逝免訴，3名涉案公務員處1年9月至1年11月不等有期徒刑。圖／取自Google Maps
佳冬鄉公所涉貪，鄉長龔日光因病逝免訴，3名涉案公務員處1年9月至1年11月不等有期徒刑。圖／取自Google Maps

屏東縣 貪汙 公務員 周典論

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