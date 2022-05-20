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涉詐健保費2500萬醫師疑串證 檢方聲請羈押地院駁回
嘉義縣林姓醫師與張姓藥師涉嫌透過3名民眾，以換取痠痛貼布等方式收集健保卡，10多年來詐領健保費用逾2千5百萬元，日前檢方偵訊後，讓林姓醫師等人交保；但檢方發現醫師等人與證人聯繫有串證之虞，今天向地院聲押；不過地院認為依現有事證，與之前的卷證基礎差異不大，今晚駁回羈押聲請。
檢方偵辦嘉義縣太保市某診所林姓醫師與朴子市張姓藥師夫婦涉嫌透過3位民眾對外以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召，收集健保卡，再由林男上傳不實診察紀錄及處方箋予張姓夫婦，涉嫌詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用，十餘年來，換算詐領健保醫療費用超過2千5百萬元。檢方偵訊後林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭女以10萬元，以及李女等3名民眾分別以2萬到1萬元不等金額交保。
但檢調發現，林姓醫師、張姓藥師夫婦與李女等4人，不僅有互相聯絡情況，還涉嫌聯繫交付健保卡的患者，有勾串證人之虞，嘉義縣調查站昨天拘提林姓醫師等4人，並於今天向嘉義地方法院聲請羈押。
嘉義地方法院表示，被告4人經訊問後，供詞均與之前相同，並無重大歧異，縱使被告間私下有見面，但後來不歡而散，自難認有互相勾串情事。認依現有事證，與之前檢察官諭知交保所依據的卷證基礎差異不大，故駁回羈押聲請，被告4人均請回。
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