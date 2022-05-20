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預計六月出庭再見林秉樞 高嘉瑜將準時到庭
林秉樞案今正式進入準備程序庭，據悉，檢方與林秉樞辯護人均要求傳喚高嘉瑜，預計六月案件進入審理程序後，將會傳訊高嘉瑜出庭，高嘉瑜對將再度見到林秉樞情緒難免波動，但據了解，她將會準時出庭。
林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，上月21日裁定再羈押禁見2個月。
案件今天正式進入準備程序，林秉樞在庭上仍僅承認傷害，與在母親靈堂上出手撥掉高嘉瑜的帽子、口罩，並逼她下跪等罪行，對於偷拍、私行拘禁等其他罪行均否認，還曾在庭上勘驗證據時，向庭上要求把資料上的「偷拍」拿掉，稱「不是偷拍」。
林秉樞也認為，偽造存款千萬元僅是為了吹牛，並不犯法，另外在直播節目下方用假帳號留言的內容，是可受公評之事，並未妨害名譽。
檢方與林秉樞律師團聲請傳訊高嘉瑜作證，今由法官裁准，預計六月進入審理程序時就會傳訊高嘉瑜到庭。對於將會出庭作證，高嘉瑜雖提到林秉樞仍會批評他「是惡魔」、「說謊成性」，但她心情起伏不大，盼法院保護被害人，擔心若公開審理會被問到私密問題，因此希望維持不公開審理。
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