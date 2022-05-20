快訊

終於等到法傳系統優化 侯友宜為「2點」槓上中央：忍無可忍

趙小僑腹中寶寶性別揭曉 繼子劉子銓當場激動落淚

認了！高中同學PTT抹黑徐巧芯違停還施壓 北市警當下沒反對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預計六月出庭再見林秉樞 高嘉瑜將準時到庭

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞案今正式進入準備程序庭，據悉，檢方與林秉樞辯護人均要求傳喚高嘉瑜，預計六月案件進入審理程序後，將會傳訊高嘉瑜出庭，高嘉瑜對將再度見到林秉樞情緒難免波動，但據了解，她將會準時出庭。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見，上月21日裁定再羈押禁見2個月。

案件今天正式進入準備程序，林秉樞在庭上仍僅承認傷害，與在母親靈堂上出手撥掉高嘉瑜的帽子、口罩，並逼她下跪等罪行，對於偷拍、私行拘禁等其他罪行均否認，還曾在庭上勘驗證據時，向庭上要求把資料上的「偷拍」拿掉，稱「不是偷拍」。

林秉樞也認為，偽造存款千萬元僅是為了吹牛，並不犯法，另外在直播節目下方用假帳號留言的內容，是可受公評之事，並未妨害名譽。

檢方與林秉樞律師團聲請傳訊高嘉瑜作證，今由法官裁准，預計六月進入審理程序時就會傳訊高嘉瑜到庭。對於將會出庭作證，高嘉瑜雖提到林秉樞仍會批評他「是惡魔」、「說謊成性」，但她心情起伏不大，盼法院保護被害人，擔心若公開審理會被問到私密問題，因此希望維持不公開審理。

高嘉瑜（右）與林秉樞（左）。圖／擷自udn TV、翻攝網路
高嘉瑜（右）與林秉樞（左）。圖／擷自udn TV、翻攝網路

林秉樞 高嘉瑜 偷拍 妨害名譽

延伸閱讀

影／清冠1號月產8萬份 高嘉瑜爆：確診領到公費者僅0.26%

金管會稱防疫險符合條件都賠 高嘉瑜驚爆：話只說一半

富邦防疫險拒保之亂 高嘉瑜砲轟：金管會問A答B

高嘉瑜批遇到富邦就轉彎 金管會：不可能

相關新聞

涉詐健保費2500萬醫師疑串證 檢方聲請羈押地院駁回

嘉義縣林姓醫師與張姓藥師涉嫌透過3名民眾，以換取痠痛貼布等方式收集健保卡，10多年來詐領健保費用逾2千5百萬元，日前檢方...

預計六月出庭再見林秉樞 高嘉瑜將準時到庭

林秉樞案今正式進入準備程序庭，據悉，檢方與林秉樞辯護人均要求傳喚高嘉瑜，預計六月案件進入審理程序後，將會傳訊高嘉瑜出庭，...

臉書4000字「攻擊」美女CEO黃麟雅 名媛判賠60萬元

漢麟全科技公司美女CEO黃麟雅不滿名媛郭孟葦在臉書貼出她的婚禮照，且影射她外遇、物慾強烈、立志嫁豪門，提告刑事勝訴後，向...

花蓮死亡車禍小貨車司機酒駕 車輛遭沒入成全縣首例

花蓮縣鳳林鎮16日發生一起死亡車禍，1輛小貨車疑似要右轉時與直行機車發生碰撞，18歲謝姓機車騎士摔車，頭部重創不治。事發...

和妻吵架後重摔2月大親兒 他事後反悔送醫被判4年徒刑

林姓男子與妻子吵架後，因經濟壓力等問題萌生殺子念頭，前年9月2日晚間毆打年僅2月大的兒子，並將兒子摔到硬床鋪上，直到1小...

管理顧問公司吸金上億捲款潛逃 負責人收押禁見

許姓男子在高雄等地設立「資承」、「元太」、「誠太」、「旭富」等管理顧問公司，找多名業務員涉嫌聳恿投資人，稱可以向證券公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。