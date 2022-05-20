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臉書4000字「攻擊」美女CEO黃麟雅 名媛判賠60萬元

聯合報／ 記者王聖藜/台北即時報導

漢麟全科技公司美女CEO黃麟雅不滿名媛郭孟葦在臉書貼出她的婚禮照，且影射她外遇、物慾強烈、立志嫁豪門，提告刑事勝訴後，向郭女求償80萬元還要在媒體刊登道歉啟事，台北地院審結，判郭女應賠償60萬元。可上訴。

2018年4月3日，郭孟葦在臉書貼文敘述「A女」和「芽芽」的互動，指「A女」不知道「芽芽」是「A女」丈夫的小三，由於文章附有2張疑似黃麟雅的遮臉照，黃女認為被影射外遇提告。刑事部分，郭女依加重誹謗罪判刑2月確定。

民事部分，黃麟雅向郭孟葦求償80萬元並應於「聯合報」或臉書刊登道歉啟事。法院開庭時，黃麟雅的律師說，如果不行道歉，就會出現有錢就可以罵人的情況；郭孟葦的律師說，就算要道歉也只在臉書。

法院審理認為，郭孟葦臉書文章所描述的主角「芽芽」及其配偶「吾宣宣」，與黃麟雅及其配偶的姓名發音相仿，臉書上照片雖遮蓋五官面貌，不過，已可特定是黃麟雅婚禮中的照片。

而且，郭女所貼臉書的內容，具體明確指黃女有外遇等事實，依社會通念，是對人格及社會評價貶損的文字，至於郭女辯稱案發後黃女還是擔任「珠寶世界」雜誌的封面人物，可見名譽未受損害，則不可採。

判決指出，郭孟葦指摘黃麟雅的不實事項多達22項，「侵害名譽的意念劇烈」，郭女又以長達4000多字的篇描述黃女婚姻、品性等不實事實，「攻擊效果深刻」，對黃女名譽的侵害程度很高。

法官審理認為，黃麟雅跨足行銷、設計領域及擔任設計公司的代表人，曾被媒體報導而具一定的知名度，評估郭孟葦的加害手法、情節、對黃女名譽的影響等，判郭女賠償黃女慰撫金60萬元。

台北地院審結，判郭女應賠償60萬元。圖／聯合報系資料照
台北地院審結，判郭女應賠償60萬元。圖／聯合報系資料照

外遇 婚禮

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