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花蓮死亡車禍小貨車司機酒駕 車輛遭沒入成全縣首例

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣鳳林鎮16日發生一起死亡車禍，1輛小貨車疑似要右轉時與直行機車發生碰撞，18歲謝姓機車騎士摔車，頭部重創不治。事發後小貨車曹姓駕駛被驗出酒測值0.19毫克，不僅被依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，花蓮監理站也依修正後酒駕新法規定，沒入小貨車，成為縣內首例。

警方指出，立法院今年初修正道路交通管理處罰條例，加重酒後駕車罰則，並於3月31日實施，其中規定汽機車駕駛人酒後駕車因而肇事致人重傷或死亡，除吊銷其駕駛執照，並不得再考領外，得依行政罰法第7條、第21條、第22條、第23條規定沒入該車輛。

本月16日上午10時許發生在鳳林鎮台9線220公里處與平吉路口的這起死亡車禍，48歲曹姓男子當時駕駛小貨車要右轉平吉路時，與騎機車直行的18歲謝姓男子發生碰撞，謝男安全帽疑似勾到小貨車後照鏡，摔車噴飛數公尺倒地，頭部重創，送醫不治。

謝男未酒駕，曹姓駕駛則被驗出酒測值為0.19毫克，警方除了將曹依刑法公共危險及過失致死罪嫌移送法辦外，也依酒駕新法加重處罰規定，將小貨車移置保管，在刑事相驗程序結束後，依行政罰法相關規定，由花蓮監理站沒入小貨車。警方表示，這是3月底酒駕新法上路後，全縣沒入肇事車輛的第一例。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮曹姓男子駕駛小貨車與機車發生碰撞，造成騎士身亡，曹男被驗出酒精反應，除面臨刑責，小貨車也被沒入，成酒駕新法上路後全縣首例。記者王燕華／翻攝
花蓮曹姓男子駕駛小貨車與機車發生碰撞，造成騎士身亡，曹男被驗出酒精反應，除面臨刑責，小貨車也被沒入，成酒駕新法上路後全縣首例。記者王燕華／翻攝

酒駕 花蓮 監理站

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