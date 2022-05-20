和妻吵架後重摔2月大親兒 他事後反悔送醫被判4年徒刑

林姓男子與妻子吵架後，因經濟壓力等問題萌生殺子念頭，前年9月2日晚間毆打年僅2月大的兒子，並將兒子摔到硬床鋪上，直到1小時後見兒子呼吸微弱、全身癱軟，才懊悔帶兒子到醫院急救。新北地方法院依成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，判處林男有期徒刑4年。

林男聲稱，案發當天他與妻子發生口角爭執，妻子罵他無能、廢物，接著就將兒子丟給他照顧，離開兩人共同租屋處。他當時因為經濟壓力大，加上債務問題，突然萌生帶兒子一起離開世界的想法，就先徒手毆打兒子頭部，又將兒子抱起，重摔在硬床鋪上，造成兒子重傷，事後發現兒子表情不對勁，且全身癱軟，趕快將兒子送往醫院。

合議庭認為，林男身為人父，明知兒子是出生未滿2月的嬰兒，僅因與妻子爭執後心情不佳，就情緒失控，對剛出生的兒子施暴，案發後也未曾照料兒子或負擔其醫藥費、生活所需，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )