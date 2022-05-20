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管理顧問公司吸金上億捲款潛逃 負責人收押禁見

聯合報／ 記者林保光／即時報導

許姓男子在高雄等地設立「資承」、「元太」、「誠太」、「旭富」等管理顧問公司，找多名業務員涉嫌聳恿投資人，稱可以向證券公司圈購未上市股票，招攬投資人購買股票，在2年多，涉嫌詐騙投資人2億3158萬元，事後捲款潛逃，5月17日經高雄地檢署傳喚到案，經檢方聲押獲准。

檢方指出，許姓男子（32歲）是資承、旭富、元太（後來更名為誠太）等管理顧問有限公司負責人，他自2015年10月到2018年5月，明知富邦證券公司並沒和高雄地區任何公司行號合作，或委託代銷股票，而且資承、元太、誠太、旭富公司也沒經主管機關核准，取得經營證券相關業務，竟挑選即將上市的公司股票當投資標的，找張姓女子（36歲）等多名業務員，涉嫌對外招攬投資。

據了解，資承等公司業務員向不知情投資人宣稱，可以向富邦證券公司圈購未上市股票，許姓男子並涉嫌偽造「財政部國稅局年度證券交易稅一般代繳稅額繳款書」，保證獲利2％，取信投資人，令投資人上當後，交付資金購買股票，截至2018年5月許姓男子涉嫌捲款潛逃。這2年多以來，有300多名投資人受騙，檢方初估，詐騙金額至少2億3158萬元，確實金額仍清查中。

投資人發現許捲款潛逃後，向檢警調檢舉，高雄地檢署檢肅黑金專組指揮法務部調查局南部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站偵辦全案，截至目前已有70多人報案受騙，受騙人包含公務員、退休族、菜籃族，其中還有人抵押房子，家族投資近2000萬元，到檢調傳喚出庭才知道受騙。

今年4月21日，檢調兵分多路至桃園市、台中市許、張等人住處搜索，查扣現金800多萬元，以及BMW X4休旅車、名表等物，但未見許，曾要許的前妻聯繫他到案，但他爽約，直到5月17日才由律師陪同到案。

檢察官訊問後，認為許姓男子涉嫌違反證券投資信託及顧問法、詐欺及偽造公文書等罪，嫌疑重大，向法官聲押，法官以他有逃亡之虞，喻令羈押禁見。

檢調在張姓女業務員住破查扣600多萬元，圖為查扣的部分現金。記者林保光／翻攝
檢調在張姓女業務員住破查扣600多萬元，圖為查扣的部分現金。記者林保光／翻攝
檢調追查許姓男子等人以資承、元太、誠太、旭富等管理顧問公司招攬投資，涉嫌吸金潛逃，查扣現金共800多萬元及名表。記者林保光／翻攝
檢調追查許姓男子等人以資承、元太、誠太、旭富等管理顧問公司招攬投資，涉嫌吸金潛逃，查扣現金共800多萬元及名表。記者林保光／翻攝

旭富 桃園 詐騙

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